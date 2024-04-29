İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da hizmetin en iyisini sunacak - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da hizmetin en iyisini sunacak

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım\'da hizmetin en iyisini sunacak

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, esnaf ziyareti gerçekleştirerek hemşehrileriyle buluştu ve taleplerini dinledi. İlkadım'da büyük bir değişim ve dönüşümün gerçekleşeceğini vurgulayan Başkan Kurnaz, İlkadım'ın hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti.

29.04.2024 15:38  Güncelleme: 15:44
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım, Samsun'un kalbidir. İlkadım'da hizmetin en iyisini hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.

Başkan İhsan Kurnaz, esnaf ziyareti gerçekleştirerek hem esnaflarla sohbet etti hem de taleplerini dinledi. Talepleri tek tek not aldırdı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Başkan İhsan Kurnaz, bu durumdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İlkadım'da büyük bir değişim ve dönüşümün gerçekleşeceğini kaydetti. Seçim dönemi İlkadımlı hemşehrilerine verdikleri sözleri tek tek yerine getireceklerini vurgulayan Başkan Kurnaz "Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Çok çalışmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Hemşehrilerimiz şunu iyi bilsin: Samsun'un kalbi İlkadım'daki büyük değişimi ve dönüşümü günden güne fark edecekleri bir dönem artık başlamıştır. İlkadım, Samsun'un kalbidir. Hak ettiği hizmetleri talep etmek ve almak en doğal hakkıdır. Bütün çalışmalarımızda bu şiarla hareket edeceğiz" diye konuştu.

"İlkadım hizmetin en iyisine layık"

Yeni dönemde İlkadım'ın insan odaklı hizmetlerle anılacağına dikkat çeken Başkan İhsan Kurnaz, "Şehir ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli. Esnaflarımızın taleplerini ve sorunlarını yerinde dinliyoruz. Planladığımız projeleri, gerçekleştireceğimiz hizmetleri de yine hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Talepleri tek tek not aldırdı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, "Başkanımız görevi daha yeni devraldı. Ancak sahaya erken çıktı. Belediye Başkanımızı sahada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kendisiyle konuşma, sohbet etme, talep ve sorunlarımızı kendisine iletme fırsatı bulduk. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dediler.

Hemşehrilerinin taleplerini dinleyen ve tek tek not aldıran İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye olarak yapılacak hizmetler ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirmeler yapmak üzere ziyaretlerin artarak devam edeceğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da hizmetin en iyisini sunacak - Son Dakika

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