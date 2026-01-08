Başkan Kurnaz: "2026\'da da yüksek tempoyla çalışacağız"

Meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2026 yılında da 2025 yılındaki yüksek tempoyla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Ocak Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, açılış toplantısında komisyonlara devredilen gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için daha iyisini yapabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Güçlü birliktelik, güçlü İlkadım"

"Güçlü birliktelik, güçlü İlkadım"

İlkadım'daki güçlü birliktelikle, İlkadım'ın geleceği için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "2025 yılında ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdik. Bu noktada Hanımeli Konağı ve Gazi Caddesi Aydınlatma projelerini hizmete alırken, kentimizin simge parklarından birisi olan Gazi Park'ta Gazi Kafe Park dönüşümü çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. 2026 yılında da 2025 yılında yürüttüğümüz yüksek tempoyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Mali disiplinini sağladığımız İlkadım Belediyesi'nde, borçsuz belediye yapımızı da koruyarak hep birlikte ilçemize ve şehrimize önemli katkılar sağlayacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarımızı da en kısa zamanda kapatarak; şehrimize, İlkadım'a ve hemşehrilerimize değerli projeler kazandıracağız. Bu nedenle meclisimizde aldığımız her karar, kentimizin geleceğine ışık tutacaktır" diye konuştu.