İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: "Gönül Bağımızı Güçlendireceğiz" - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: "Gönül Bağımızı Güçlendireceğiz"

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: "Gönül Bağımızı Güçlendireceğiz"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, partisinin Danışma Meclisi toplantısında vatandaşlarla olan bağlarını güçlendireceklerini ve ortak hedefler doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtti. Toplantıda projeler ve birliktelik mesajları ön plana çıktı.

29.04.2025 15:25  Güncelleme: 15:28
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirerek, ortak hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Bu yolu milletimizle birlikte yürümeye kararlıyız" dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı 83. Danışma Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, tüm kararların ortak akıl ile alındığını belirterek, hem Büyükşehir Belediyesi hem de İlkadım Belediyesi ile tam bir uyum içinde çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Programda, İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri içeren bir video sunumu yapıldı. Gösterimin ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, teşkilatın gücünü birlik ve beraberlikten aldıklarını vurgulayarak, "İlkadım'a olan sevdamızla gece gündüz demeden çalışıyor, taş üstüne taş koymanın gayretini taşıyoruz. Bu görevleri makam için değil, aziz milletimize hizmet etmek için üstlendik. Hizmet aşkımızla 'durmak yok' diyoruz. Birlik ve beraberlik tüm hizmetlerin üzerindedir. Bu salondaki samimiyet, inanç ve dava bilinci en büyük gücümüzdür. Her bir yol arkadaşımız, İlkadım'ın yarınlarına katkı sunuyor. Projelerimizde, yatırımlarımızda ve sosyal hizmetlerimizde bu dayanışmanın somut yansımalarını görmek mümkün. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirerek, ortak hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Bu yolu milletimizle birlikte yürümeye kararlıyız" diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişleri ve istişarelerin ardından verilen güçlü birliktelik mesajlarıyla sona erdi. Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, il ve ilçe teşkilat üyeleri, önceki dönem ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: 'Gönül Bağımızı Güçlendireceğiz' - Son Dakika

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