İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İftar Buluşmasında Birlik Mesajı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İftar Buluşmasında Birlik Mesajı Verdi

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İftar Buluşmasında Birlik Mesajı Verdi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kurnaz, 'Belediyemizin her bir çalışanı hizmetin temelidir' ifadelerini kullandı.

05.03.2025 13:33  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı vererek, "İlkadım Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla büyük bir aile olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı iftar buluşmasına belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin her kademesinde görev yapan personelin ilçeye hizmet etmek adına büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Belediyemizin her bir çalışanı hizmetin temelidir"

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için tüm çalışanların büyük bir özveri ve birliktelik örneği gösterdiğini belirterek, "Bugün burada, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin başarısı, siz değerli çalışanlarımızın gayreti ve emeğiyle mümkün oluyor. Her birinizin katkısı, ilçemizin gelişmesine ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmamıza vesile oluyor. Bizler, sadece bir kurumun çalışanları değil, İlkadım'a hizmet eden büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için her gün sahada, masada, belediyemizin her biriminde büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Sizin emeğiniz, bizim en büyük gücümüzdür. Bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmemize vesile olan Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak, bizlere birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Politika, Belediye, İlkadım, samsun, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İftar Buluşmasında Birlik Mesajı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:50:02. #7.12#
SON DAKİKA: İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İftar Buluşmasında Birlik Mesajı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.