İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İftar Buluşmasında Birlik Mesajı Verdi

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı vererek, "İlkadım Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla büyük bir aile olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı iftar buluşmasına belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin her kademesinde görev yapan personelin ilçeye hizmet etmek adına büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Belediyemizin her bir çalışanı hizmetin temelidir"

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için tüm çalışanların büyük bir özveri ve birliktelik örneği gösterdiğini belirterek, "Bugün burada, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin başarısı, siz değerli çalışanlarımızın gayreti ve emeğiyle mümkün oluyor. Her birinizin katkısı, ilçemizin gelişmesine ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmamıza vesile oluyor. Bizler, sadece bir kurumun çalışanları değil, İlkadım'a hizmet eden büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için her gün sahada, masada, belediyemizin her biriminde büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Sizin emeğiniz, bizim en büyük gücümüzdür. Bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmemize vesile olan Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak, bizlere birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN