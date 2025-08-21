İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla Buluştu

Samsun'da muhtarlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hizmet dönemimizde ilçemizin eksiklerini tamamlayacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla Acem Tekkesi'nde buluştu. Gelenek haline gelen toplantıya, Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Kocabıçak, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

"Tüm ekip ve ekipmanlarla sahadayız"

İlçenin yönetiminde istişare kültürüne önem verdiklerini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Muhtarlarımızla belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bu buluşmalarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinliyor, çözümü için hep birlikte istişarelerde bulunuyoruz. Ortak akılla yönettiğimiz İlkadım'da kırsal mahalle ya da kent merkezi ayrımı gözetmeksizin hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüm hizmet birimlerimiz sahada ve aktif olarak çalışıyor. Öz kaynaklarımızla belediyemize kazandırdığımız yeni araçlarımız ve ekipmanlarımız da sahada, mahallelerimizin hizmetinde. Bunu başarabilmemizdeki en önemli etken, belediyemizin ekonomik olarak refaha kavuşmasıdır. Amacımız, belediyemizin kendi personeli, öz kaynakları, araçları ve ekipmanlarıyla İlkadım'a hizmet etmesidir. İlçemize prestij kazandıracak projelerimiz var. Bunları da hayata geçirdiğimizde hemşehrilerimize daha güzel bir İlkadım sunmuş olacağız. Hizmet dönemimizde ilçemizin eksiklerini tamamlayacağız. Muhtarlarımızın her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN