İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla İftarda Buluştu

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla İftarda Buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle muhtarları ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Muhtarların önemine vurgu yapan Kurnaz, birlikte çalışma vurgusu yaptı ve muhtarlara Samsunspor forması hediye etti.

21.03.2025 10:12  Güncelleme: 10:14
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Mahalle muhtarları ile iftarda bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yerel yönetimlerimizin temel taşı olan muhtarlarımız, gözbebeğimizdir. Onlarla birlikte İlkadım için önemli işlerin altına imza atıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Gazi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında mahalle muhtarları ve aileleri ile buluştu. Mahalle muhtarları ile tek tek sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, özverili çalışmaları için muhtarlara teşekkür etti. İlkadım için hep birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Kurnaz, "İlçemizdeki 61 mahallenin muhtarı ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Muhtarların, vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü görevi gördüğünü ve bunu son derece önemli bulduğunu söyleyen Kurnaz, "Muhtarlarımız, mahallelerimizdeki gözümüz kulağımızdır. Sizlerle sık sık bir araya gelmeye ve ilçemizin daha iyi bir noktaya gelmesi için istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. İftar soframızı muhtarlarımızın kıymetli aileleri ile paylaştık. Bu manevi ayda muhtarlarımızla soframızı paylaşmak, tekrar bir arada olmak bizleri son derece mutlu etti. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimizin temel taşı olan muhtarlarımız, gözbebeğimizdir. Onlarla birlikte İlkadım için önemli işlerin altına imza atıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak temizlikten fen işlerine, kültürden sosyal projelere, eğitimden bilime birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda da muhtarlarımızla daima iletişim halindeyiz. İlkadım için daha güzel işlerin altına imza atmak amacıyla, muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, iftar yemeğinin ardından muhtarlara Samsunspor forması hediye etti. Program hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla İftarda Buluştu - Son Dakika

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