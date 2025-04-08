İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: 'Piyasaya borcumuzu sıfırlıyoruz' - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: 'Piyasaya borcumuzu sıfırlıyoruz'

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, meclis toplantısında muhalefetin eleştirilerine yanıt vererek, Mayıs ayı itibarıyla piyasaya olan borçların sıfırlanacağını duyurdu. Eleştirilerle ilgili sert tartışmalar yaşandı.

08.04.2025 16:37  Güncelleme: 16:40
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İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: "Piyasaya borcumuzu sıfırlıyoruz"

"Geçen dönem kaydı olmayan biri 5 yıl boyunca belediyeyi özel kalem olarak yönetti"

İlkadım'da tartışmalı meclis

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, meclis toplantısında muhalefetin eleştirilerine cevap vererek, "Mayıs ayıyla birlikte piyasaya borcumuz sıfırlanacak. Bu milletin 1 lirasını Allah'ın kuluna peşkeş çekmeyiz, çektirmeyiz. Geçen dönem kaydı olmayan biri 5 yıl boyunca belediyeyi 'özel kalem' olarak yönetti. Bunu meclise taşıdınız mı?" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 1. Oturumu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. Toplam 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda denetim raporunun okunmasının ardından sert tartışmalar yaşandı. Raporda imzası bulunan CHP'li Meclis Üyesi Ali Kandemir, ihale süreçleri, doğrudan teminler ve Samsunspor taraftarları için yapılan harcamalar hakkında eleştirilerde bulundu. Kandemir'in özellikle Samsunspor taraftarları ile ilgili sözlerine, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinden sert tepki geldi. Cumhur İttifakı üyeleri, Samsunspor'a ve taraftarlarına desteğin süreceğini belirtti.

"Piyasaya borcumuzu sıfırlıyoruz"

Eleştirilere cevap veren Başkan İhsan Kurnaz, göreve geldiklerinden bu yana belediye bütçesini disiplin altına aldıklarını vurgulayarak, "80 milyon TL tazminat çıkmasına rağmen 1 TL kredi kullanmadan 50 milyon TL'sini ödedik. Kalan kısmı da Mayıs ayı içinde ödeyerek piyasaya olan borcumuzu sıfırlayacağız. Belediyenin bir kuruşunu dahi zayi etmemek için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Denetim raporunda dile getirilen bazı iddialara da değinen Başkan Kurnaz, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlüklerin gündeme getirilmediğine dikkat çekerek, "Geçmiş dönemde özel kalem müdürünün kaydı yoktu. O dönem bunlar meclise taşınmadı. Biz geçmişin değil, bugünün hesabını veriyoruz. Şeffaf ve denetlenebilir bir belediye için çalışıyoruz. Yaklaşık bin 450 tane personelimiz var. Denetim raporunda bir personelimiz bir hata yapmışsa ve gözümüzden kaçmışsa bunun hesabını sorarız. Bu milletin 1 lirasını Allah'ın kuluna peşkeş çekmeyiz, çektirmeyiz. Bu kadar hassas çalışırken, olmayan şeyleri, 'geçmişte vardı, şimdi de var' diye meclise taşınması beni çok üzdü. İhalelerimiz mi usulsüz, muhtarlara verilen hizmetler mi usulsüz? Geçen dönem de meclis üyesiydiniz. Geçen belediye döneminde özel kalem müdürünün kaydı yok. Bir kelime ettiniz mi? O arkadaş 5 yıl boyunca şurayı yönetti. Gündeme getirdiniz mi? Şu belediyeyi, bütçesini o dönem kimlerin yönettiğini biliyoruz. Göreve geldiğimde şu arkadaşların kaydını getirin dediğimde o kişinin kaydı olmadığını gördük. Nasıl kaydı yok? Sigorta girişi yok. Bu arkadaş İlkadım Belediyesi'ni 5 yıl yönetti. 31 Mart Seçimlerinden 4 gün önce belediyeye geldiğimde odasında tüm başkan yardımcıları toplanmış, onlara başkanlık ediyordu. Bunu meclise taşıdınız mı, gündeme getirdiniz mi, tartıştınız mı? Eleştirilere alınmam, hatam varsa düzeltirim, kötü niyetim yok. İmzaladığınız denetim raporunu mecliste anlatırken farklı anlatmanıza üzüldüm. 'Geçmiş dönemde eleştirdiğiniz yapılanların aynısını yaptınız' dediniz. Asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

MHP, İlkadım'da ayrı grup kurdu

Toplantıda ayrıca, Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'den meclise giren 6 üye, istifa ederek MHP'ye geçti ve grup kurdu. Ahmet Çağdaş Çatoğlu'nun grup başkanvekili olduğu MHP grubunda, Ali Sukas, İlkay Erkan, Mustafa Umar, Tunç Demirel ve Davut Yolaydın yer aldı. AK Parti ve MHP'nin mecliste faaliyetlerine ayrı gruplar olarak devam edeceği ancak Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren oturum, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından verilen aradan sonra faaliyet raporunun ele alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İhsan Kurnaz, Belediye, Politika, Ekonomi, İlkadım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: 'Piyasaya borcumuzu sıfırlıyoruz' - Son Dakika

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