Başkan İhsan Kurnaz, 24 mahallede vatandaşla buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayı boyunca ilçedeki 24 farklı mahallede düzenlenen buluşma programlarında, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayını vatandaş buluşmalarıyla değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 24 farklı mahallede teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin dilek, temenni, talep ve önerilerini dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, vatandaş buluşmalarında belediyenin yaptığı hizmet ve çalışmalar hakkında bilgilendirmeler de yaptı.

Başkan Kurnaz, Ramazan ayındaki vatandaş buluşmalarının gelenek haline geldiğini belirterek, "2026 yılı Ramazan ayını, mübarek Ramazan Bayramı ile tamamladık. Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle buluşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık. 24 farklı mahallemizde gerçekleştirdiğimiz teravih buluşmalarımızda, biz anlattık hemşehrilerimiz dinledi; komşularımız anlattı bizler de can kulağıyla dinledik. Gönüllerimizi birleştirdik, Ramazan ayının bereketini paylaştık, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımız artık gelenek haline geldi ve gelecek yıl da hemşehrilerimizle buluşacağız" dedi. - SAMSUN