İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çiçeklerle karşılandı

31 Mart'ta yapılacak mahalli idare seçimlerine İlkadım'a tekrar aday olarak gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilk mesai günü çiçeklerle karşılandı.

19 Ocak Cuma günü Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş için bugün belediye binasına gelişinde karşılama programı düzenlendi. Personeller tarafından çiçek takdim edilen Başkan Demirtaş, yaptığı konuşmada, "Bismillah diyerek kutlu bir yola çıktık. Hizmet hayatımda her zaman partili ve partisiz tüm İlkadımlıların iyi gününde, kötü gününde yanında oldum. Bu gayretimiz ve samimiyetimiz halkımız tarafından da destek bularak bizi buralara getirdi. Şehrine sadık, insanına sadık, mukaddesatına ve şehrin yoluna sadık dürüst bir kardeşiniz olarak birlik ve beraberlikle ayrıştıran değil birleştiren unsur olacağız. İlçemizi yine hep beraber yöneteceğiz. Bu seçim atmosferinde bize oy versin vermesin herkesi bağrımıza basacağız. Şimdi icraatlarımızı anlatma vakti geldi. Arkadaşlar biz hizmet ve eser siyaseti üretmek için bu makamlara talip olduk. 2009'da çıktığımız bu yolda aynı ruh aynı inançla 2024 yerel seçimlerinde tekrardan ipi göğüslemek için azimle ve gayretle çalışacağız" dedi. - SAMSUN