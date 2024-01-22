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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çiçeklerle karşılandı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idare seçimlerinde tekrar aday olarak gösterildi. İlk mesai gününde belediye binasına gelen Demirtaş, personeller tarafından çiçeklerle karşılandı. Demirtaş, yaptığı konuşmada, halka hizmet etmek için azimle çalışacaklarını belirtti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çiçeklerle karşılandı
22.01.2024 - 16:01,
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31 Mart'ta yapılacak mahalli idare seçimlerine İlkadım'a tekrar aday olarak gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilk mesai günü çiçeklerle karşılandı.

19 Ocak Cuma günü Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş için bugün belediye binasına gelişinde karşılama programı düzenlendi. Personeller tarafından çiçek takdim edilen Başkan Demirtaş, yaptığı konuşmada, "Bismillah diyerek kutlu bir yola çıktık. Hizmet hayatımda her zaman partili ve partisiz tüm İlkadımlıların iyi gününde, kötü gününde yanında oldum. Bu gayretimiz ve samimiyetimiz halkımız tarafından da destek bularak bizi buralara getirdi. Şehrine sadık, insanına sadık, mukaddesatına ve şehrin yoluna sadık dürüst bir kardeşiniz olarak birlik ve beraberlikle ayrıştıran değil birleştiren unsur olacağız. İlçemizi yine hep beraber yöneteceğiz. Bu seçim atmosferinde bize oy versin vermesin herkesi bağrımıza basacağız. Şimdi icraatlarımızı anlatma vakti geldi. Arkadaşlar biz hizmet ve eser siyaseti üretmek için bu makamlara talip olduk. 2009'da çıktığımız bu yolda aynı ruh aynı inançla 2024 yerel seçimlerinde tekrardan ipi göğüslemek için azimle ve gayretle çalışacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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