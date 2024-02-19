İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Mezunları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Mezunları Derneği'ni ziyaret etti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Mezunları Derneği\'ni ziyaret etti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Akpınar Fen Lisesi Mezunları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (LADER) ziyaret etti. Başkan Demirtaş, İlkadım menfaati için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

19.02.2024 14:06  Güncelleme: 14:09
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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ben değil, biz diyerek el ele kol kola gönül gönüle ilçemizin menfaati, vatandaşlarımızın çıkarı için hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Akpınar Fen Lisesi Mezunları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (LADER) ziyaret etti. Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinin sağladığı toplantıda konuşan Başkan Demirtaş, İlkadım menfaati için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, "İlkadım halkının beni Şehr-i Emin seçtiği 2014 seçimleriyle beraber yola ant içerek çıktım. Hiçbir baskıya kaba kuvvete boyun eğmeden halkımın bana emanet ettiği belediye imkanlarını ve kamu malını hiçbir kimseye peşkeş çekmeden görevimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Ben değil biz diyerek el ele kol kola gönül gönüle ilçemizin menfaati, vatandaşlarımızın çıkarı için hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi adayların geçmişte yaptıkları hizmetleri inceleyin. Hangi aday şehrin sorunlarına çözüm üretmek için çalışmış, hangi aday şehri daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çaba göstermiş? Bu soruların cevabını ararken, adaylarının vaatlerine değil, geçmişte yaptıklarına odaklanın. Bu süreçte siz değerli hemşerilerimin şahsıma gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emanetiniz emin ellerde" diye konuştu.

Başkan Demirtaş'a ziyaretin sonunda hemşeri derneklerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı plaket takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Mezunları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Mezunları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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