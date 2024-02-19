İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ben değil, biz diyerek el ele kol kola gönül gönüle ilçemizin menfaati, vatandaşlarımızın çıkarı için hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Akpınar Fen Lisesi Mezunları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (LADER) ziyaret etti. Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinin sağladığı toplantıda konuşan Başkan Demirtaş, İlkadım menfaati için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, "İlkadım halkının beni Şehr-i Emin seçtiği 2014 seçimleriyle beraber yola ant içerek çıktım. Hiçbir baskıya kaba kuvvete boyun eğmeden halkımın bana emanet ettiği belediye imkanlarını ve kamu malını hiçbir kimseye peşkeş çekmeden görevimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Ben değil biz diyerek el ele kol kola gönül gönüle ilçemizin menfaati, vatandaşlarımızın çıkarı için hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi adayların geçmişte yaptıkları hizmetleri inceleyin. Hangi aday şehrin sorunlarına çözüm üretmek için çalışmış, hangi aday şehri daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çaba göstermiş? Bu soruların cevabını ararken, adaylarının vaatlerine değil, geçmişte yaptıklarına odaklanın. Bu süreçte siz değerli hemşerilerimin şahsıma gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emanetiniz emin ellerde" diye konuştu.
Başkan Demirtaş'a ziyaretin sonunda hemşeri derneklerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı plaket takdim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Mezunları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?