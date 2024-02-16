İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Projeleri ve Mali Durumu Hakkında Konuştu

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hem ilçeyi geleceğe taşıyacak Ataocağı, Şefkat Evi, Refakatçi Evi, Mahalle Kreş ve Kültür Evi gibi projeleri hayata geçirdik hem de belediyenin mali itibarını koruduk" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hemşeri dernekleri ziyaretlerine Samsun Ordulular Derneği ve Samsun Termeliler Derneği (SAM-TER) ziyaretleri ile devam etti. Başkan Demirtaş ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, " Türkiye'de tek olan ve yerel yönetimlerin örnek aldığı, Derebahçe Mahallemizde ilçemize kazandırdığımız 'Ataocağı' (Büyükler Kreşi) 65 yaş üstü büyüklerimizi barınma, bakım ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yaşama tutunma sevinçlerine ev sahipliği yapıyor. Büyüklerimiz burada kendi akranları ile sohbet edip, sağlıklarını da kontrol altında tutarak farklı etkinliklerle deşarj oluyor. Büyüklerimizin geri kalan ömürlerini huzur içerisinde aile bağlarından kopmadan geçirmelerini istiyoruz. Kısacası burası huzurun huzur bulduğu bir yer oldu" diye konuştu.

Belediyenin 2024 yılı itibarıyla mali durumu hakkında bilgiler aktaran Başkan Demirtaş, "2019 yılında görevi devir aldığımda belediyenin net varlığı 219 milyon. Buradaki rakam borçlarını ödediği ve alacaklarını tahsil ettiği zaman geride kalan gayrimenkulleri ve kasasındaki paranın miktarıdır. 2024 yılı itibarıyla bu rakam 4 milyar 450 TL oldu. Bu bize şunu gösteriyor: Hem ilçeyi geleceğe taşıyacak Ataocağı, Şefkat Evi, Refakatçi Evi, Mahalle Kreş ve Kültür Evi gibi projeleri hayata geçirdik hem de belediyenin mali itibarını koruduk. İlçemiz güzellikleri ve konumuyla daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Halkımızın desteği ile hep birlikte ilçemizi en iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN