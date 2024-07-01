İlkadım Belediye Meclisi Tatil Yapmayacak

Politika

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı açılış toplantısında, meclisin tatil yapmaması, çalışmaya devam etmesi kararı alındı.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı Açılış Toplantısı, İlkadım Belediye Meclis Başkanvekili İbrahim Güven Başkanlığında toplandı. İlkadım Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, meclisin tatil yapmaması ile ilgili teklif, oy birliğiyle kabul edildi. İlkadım Belediye Meclisi, tatil teklifinin görüşülerek karara bağlanmasının sonrasında, diğer gündem maddeleri de görüşüldü ilgili komisyonlara devredildi. İlkadım Belediye Meclis Başkanvekili İbrahim Güven, "Meclisimiz, tatil yapmama ve çalışmaya devam etme kararı aldı. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN