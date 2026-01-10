Başkan Kurnaz: "İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Kurnaz: "İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi"

Başkan Kurnaz: "İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi"
10.01.2026 13:24  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 21 aylık görev sürecindeki başarılarını ve belediyenin borçsuz hale geldiğini açıkladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gazeteciliğin önemine de vurgu yapıldı.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, görevde oldukları 21 aylık süreçte belediyeyi borçsuz ve güçlü bir yapıya kavuşturduklarını söyledi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde Ihlamur Kafe'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programın açılışında konuşan ve basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan İhsan Kurnaz, "Gazeteciler, şehirlerin dinamik kalmasını sağlayan kişilerdir. Gazetecilerin güçlü olması, aynı zamanda şehrin dinamizmini de artırır. Doğru bilgiye ulaşılması noktasında gazeteciler çok önemli görevler ifa ediyor. Bu nedenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi"

Görevde olduğu 21 aylık süreci değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, "İlkadım Belediyesi'nde 21 ayı doldurduk. Bu sürede milletin her kuruşu millete geri döndü. Belediyemizin her kuruşunu geçmiş borçların ödenmesinde, araç-gereçlerin yenilenmesinde ve eksiklerin tamamlanmasında kullandık. Şu anda belediyemizin günü geçmiş tek bir lira borcu yok. Vergi dairesine, SGK'ya ve piyasaya borcumuz bulunmuyor. Bu, İlkadım tarihinde hiç olmamıştır. Biz piyasa borçlarını dahi günü gelmeden ödüyoruz. Belediyemizin şirketinin SGK'ya çok küçük bir borcu var, onu da kısa sürede temizleyeceğiz. Vergi dairesine borcu yok. Kısa sürede İlkadım Belediyesi, şirketiyle birlikte cebinde parası olan, yaptığı işi peşin yapan, kredi kullanmayan bir belediye olacak. Zaten şu anda da bu durumdayız. Yapılan projelerin parasını önceden ayırıyoruz ve bu sayede büyük iskontolar alıyoruz. Önemli bir noktaya geldik. Gazi Caddesi'nde esnafa verdiğimiz sözü tuttuk. Önce ışıklandırmasını yaptık, şimdi de yolunu tamamladık. Gazi Parkı'nı yeniliyoruz. Parkı yeni çehresiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunların tamamının ödeneğini ayırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana 55 araç aldık. Bunların 38'ini İller Bankası'ndan kredi kullanarak temin ettik. Bunun dışında tek bir lira kredi kullanmadık. Ödediğimiz borçları ve hayata geçirdiğimiz projeleri kendi kaynaklarımızla yaptık. Borçlanmadan bu hizmetleri yerine getirdik. Bazı arkadaşlar gelirlerin yarıdan fazlasının İller Bankası'na kesildiğini söylüyor. Elbette kesilir; sıkışılan her dönemde bankadan kredi kullanılırsa ve geri ödenmezse alacaklara temlik konur. Biz güçlü bir belediye haline geldik. Bundan sonra da projelerimizi uygun maliyetlerle, İlkadımlı hemşehrilerimin parasını en iyi şekilde kullanarak yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gazetecilerin ağır şartlar altında çalıştığını dile getiren Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ise yaptığı konuşmada, "Gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kanunlardan kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi, bize göre acil çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Basın çalışanlarının özgür bir ortamda, yansız haber yapabilmelerini sağlayacak ve çalışma şartlarını iyileştirecek düzenlemeler, karşılaşılan güçlükleri azaltarak daha verimli çalışma ortamlarına zemin hazırlayacaktır. Her türlü zorluğa rağmen gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden görevlerini yerine getiren meslektaşlarımız her türlü takdiri hak etmektedir. Mesleğimizin kutsallığının da altını çizerek tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Etkinlikler, Politika, İlkadım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kurnaz: 'İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:56:28. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kurnaz: "İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.