Başkan Kurnaz: "İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi"

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, görevde oldukları 21 aylık süreçte belediyeyi borçsuz ve güçlü bir yapıya kavuşturduklarını söyledi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde Ihlamur Kafe'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programın açılışında konuşan ve basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan İhsan Kurnaz, "Gazeteciler, şehirlerin dinamik kalmasını sağlayan kişilerdir. Gazetecilerin güçlü olması, aynı zamanda şehrin dinamizmini de artırır. Doğru bilgiye ulaşılması noktasında gazeteciler çok önemli görevler ifa ediyor. Bu nedenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"İlkadım Belediyesi, borçsuz ve güçlü bir belediye haline geldi"

Görevde olduğu 21 aylık süreci değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, "İlkadım Belediyesi'nde 21 ayı doldurduk. Bu sürede milletin her kuruşu millete geri döndü. Belediyemizin her kuruşunu geçmiş borçların ödenmesinde, araç-gereçlerin yenilenmesinde ve eksiklerin tamamlanmasında kullandık. Şu anda belediyemizin günü geçmiş tek bir lira borcu yok. Vergi dairesine, SGK'ya ve piyasaya borcumuz bulunmuyor. Bu, İlkadım tarihinde hiç olmamıştır. Biz piyasa borçlarını dahi günü gelmeden ödüyoruz. Belediyemizin şirketinin SGK'ya çok küçük bir borcu var, onu da kısa sürede temizleyeceğiz. Vergi dairesine borcu yok. Kısa sürede İlkadım Belediyesi, şirketiyle birlikte cebinde parası olan, yaptığı işi peşin yapan, kredi kullanmayan bir belediye olacak. Zaten şu anda da bu durumdayız. Yapılan projelerin parasını önceden ayırıyoruz ve bu sayede büyük iskontolar alıyoruz. Önemli bir noktaya geldik. Gazi Caddesi'nde esnafa verdiğimiz sözü tuttuk. Önce ışıklandırmasını yaptık, şimdi de yolunu tamamladık. Gazi Parkı'nı yeniliyoruz. Parkı yeni çehresiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunların tamamının ödeneğini ayırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana 55 araç aldık. Bunların 38'ini İller Bankası'ndan kredi kullanarak temin ettik. Bunun dışında tek bir lira kredi kullanmadık. Ödediğimiz borçları ve hayata geçirdiğimiz projeleri kendi kaynaklarımızla yaptık. Borçlanmadan bu hizmetleri yerine getirdik. Bazı arkadaşlar gelirlerin yarıdan fazlasının İller Bankası'na kesildiğini söylüyor. Elbette kesilir; sıkışılan her dönemde bankadan kredi kullanılırsa ve geri ödenmezse alacaklara temlik konur. Biz güçlü bir belediye haline geldik. Bundan sonra da projelerimizi uygun maliyetlerle, İlkadımlı hemşehrilerimin parasını en iyi şekilde kullanarak yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gazetecilerin ağır şartlar altında çalıştığını dile getiren Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ise yaptığı konuşmada, "Gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kanunlardan kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi, bize göre acil çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Basın çalışanlarının özgür bir ortamda, yansız haber yapabilmelerini sağlayacak ve çalışma şartlarını iyileştirecek düzenlemeler, karşılaşılan güçlükleri azaltarak daha verimli çalışma ortamlarına zemin hazırlayacaktır. Her türlü zorluğa rağmen gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden görevlerini yerine getiren meslektaşlarımız her türlü takdiri hak etmektedir. Mesleğimizin kutsallığının da altını çizerek tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN