İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi

İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi\'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzeldere Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yol medeniyettir şiarıyla hareket eden belediye, hemşerilerin taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

17.07.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yol medeniyettir şiarıyla hareket ediyor, hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinliyor ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerden birisi olan Güzeldere Mahallesi'nde 1010 ve 1032 Sokaklarda yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yola imarlı iki sokakta, iş makineleri kazı ve dolgu çalışması yaptı. Yol açma çalışmasında 2 bin metreküp toprak alınırken, bin 200 metreküp dolgu malzemesi serimi yapıldı.

"Yol medeniyettir"

İlkadım'da vatandaşların talep ve önerilerini hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde yol yapım, bakım onarım ve yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzeldere Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine, yola imarlı 1010 ve 1032 Sokaklarda yol açma çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimiz 100 metre uzunluk, 10 metre genişlikteki 1032 Sokak'taki yol açma çalışmalarını tamamladı. 90 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki 1010 sokakta ise kazı ve yol dolgu çalışmaları ise sürüyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp, sıcak asfalt uygulamasını da yapacağız. Hemşerilerimizin güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi adına ekiplerimiz durmadan çalışıyor. 'Yol medeniyettir' şiarıyla hareket ediyor, hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinliyor ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde yol açma, yol yapım, sıcak asfalt, baskı beton, kaldırım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 16:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement