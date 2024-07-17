İlkadım Belediyesi Güzeldere Mahallesi\'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yol medeniyettir şiarıyla hareket ediyor, hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinliyor ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerden birisi olan Güzeldere Mahallesi'nde 1010 ve 1032 Sokaklarda yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yola imarlı iki sokakta, iş makineleri kazı ve dolgu çalışması yaptı. Yol açma çalışmasında 2 bin metreküp toprak alınırken, bin 200 metreküp dolgu malzemesi serimi yapıldı.

"Yol medeniyettir"

İlkadım'da vatandaşların talep ve önerilerini hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde yol yapım, bakım onarım ve yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzeldere Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine, yola imarlı 1010 ve 1032 Sokaklarda yol açma çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimiz 100 metre uzunluk, 10 metre genişlikteki 1032 Sokak'taki yol açma çalışmalarını tamamladı. 90 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki 1010 sokakta ise kazı ve yol dolgu çalışmaları ise sürüyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp, sıcak asfalt uygulamasını da yapacağız. Hemşerilerimizin güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi adına ekiplerimiz durmadan çalışıyor. 'Yol medeniyettir' şiarıyla hareket ediyor, hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinliyor ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde yol açma, yol yapım, sıcak asfalt, baskı beton, kaldırım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN