İlkadım Belediyesi, İlçenin Tüm Mahallelerinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

İlçenin tüm mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar yapıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyor, ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz" dedi.

Samsun'un İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama ve sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra, renkli beton, taş tamirat işlemlerini de devam ettiriyor. Mobil ekip ise aciliyet gereken noktalarda sorunlarını hızlıca çözüme kavuşmasını sağlıyor.

"61 mahallede eş zamanlı çalışma"

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ekibin, vatandaşa hizmet için hazır beklediğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizin çeşitli bölgelerinde yoğun bir çalışma temposuyla hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Ekipler, rutin bakım onarım ve tamirat işlemlerinin yanı sıra yeni yol açma, sathi kaplama, asfalt işlemleri, renkli baskı beton ve taş tamirat işlerini sürdürüyor. İlçemizdeki 61 mahallede süren çalışmaların yanı sıra sosyal yaşamın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması noktasında şehri merkezi genelinde bakım onarım ve tamirat işlemlerini de yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekleri dikkate alıyor, ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Yapımı devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacak ve ilçemizdeki yol sorununu ortadan kaldıracağız. Mesai arkadaşlarıma saha çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Onların özverisi ve gayretiyle İlkadım'ımızı güzel yerlere taşıyacağız" diye konuştu. - SAMSUN