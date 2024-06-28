İlkadım Belediyesi Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

İlkadım Belediyesi Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları için sıcak asfalt çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla birlikte mahallelerdeki eksikleri tespit ederek program dahilinde asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor.

28.06.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler, belirlenen program dahilinde, Fatih Mahallesi Çilek Sokak'ta sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, muhtarlarla ortak çalışmaları sonucunda mahallelerdeki eksikleri tespit ediyor ve belirlenen eksikler programa dahil ediliyor. Asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların konforlu ulaşımı için yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

"Hız kesmeden devam edecek"

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen program kapsamında, 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 450 ton sıcak asfaltın serim işleminin gerçekleştirildiğini belirten İhsan Kurnaz, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçedeki mahallelerimizi muhtarlarımızla birlikte tespit ederek raporlarını hazırlıyorlar. Belirlenen program dahilinde, eksik görülen veya yeniden asfaltlanması planlanan sokaklarımıza hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Cedit, Unkapanı, Kökçüoğlu, Selahiye, Çiftlik ve Reşadiye Mahallelerimizde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda toplam 450 ton sıcak asfalt, yol yapım ve onarım çalışmaları için serildi. Fatih Mahallesi Çilek Sokak'ta devam eden çalışmaların ardından ekiplerimiz, program dahilinde diğer mahallelerimizde de vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için çalışmalarına devam edecek. Hava şartlarının elverişli olması da ekiplerimizin işlerini hızlı bir şekilde sürdürmesine imkan sağlıyor. Bundan sonraki süreçte yollarımızı güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt, parke taşı, yolların bakım ve onarımı gibi hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşımını sağlayacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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