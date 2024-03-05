İlkadım Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma Merkezi Projesi\'ni Hayata Geçirecek

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özellikle sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz köpeklerin büyük bir problem haline geldiğini belirterek, "Halkımız bir kez daha bize bu görevi layık görürse 20 dönüm arazi üzerinde 'Sokak Hayvanlarını Koruma Merkezi Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede faaliyet gösteren hayvansever kitle örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Demirtaş, Sokak Hayvanlarını Koruma Merkezi Projesi'nin detaylarını da bu toplantıda paylaştı. Demirtaş, "Biz varız derseniz, bu projede sizlerle birlikte çalışalım. Hayvanlarımızın yaşadığı sorunu en aza indirecek formülü bulalım" dedi.
Hayvanseverler ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokaktaki sevimli dostlarımız için yaşam mücadelesi her geçen gün giderek zorlaşıyor. Bir tarafta sokak hayvanlarını seven destekleyen bir tarafta onlarla aynı ortamda yaşamak istemeyen vatandaşlarımız var. Aşağı yukarı her gittiğim her mahallede vatandaşlarımız bu konuyu gündeme getiriyor. Sokak hayvanları konusunda ben de çok rahatsızım. Özellikle sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz köpekler en büyük problemimiz haline geldi. Bu problemin en büyük nedeni çevre il ve ilçelerden gelen kaçak salımlar. İlçemiz ise bunlara en büyük örnek. Büyükşehir Belediyemizin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nin ilçe sınırların da olması nedeniyle barınağa bırakılması gereken birçok havyan kırsal kesimlere bırakılarak ölüme terk ediliyor" diye konuştu.
"Her türlü mücadeleye hazırız"
Çözüm üretme noktasında her türlü mücadeleye hazır olduklarının altının çizen Başkan Demirtaş, "Halkımız bir kez daha bize bu göreve layık görürse 20 dönüm arazi üzerinde Sokak Hayvanlarını Koruma Merkezi Projesi'ni hayata geçireceğiz. 31 Mart'tan sonra çıkan yeni kanunla birlikte Büyükşehir Belediyeleri sokak hayvanlarını toplayarak uyutacak. Biz kısırlaştırma yapacağız. Bunun için de barınakta veteriner hekim ile birlikte donanımlı personellerimiz görev yapacak. Ortak bir çözüm üretme noktasında her türlü mücadeleyi vermeye hazırız" şeklinde konuştu.
Hayvanseverler adına söz alan Nilgün Güleroğlu ise "Hayatımda ilk defa bir belediye başkanın makamına girip dertlerimiz anlatabiliyoruz. Belediye tesislerinde görev yapanlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tesislerden artan yemekler çöpe değil sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik bize ulaştırıyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
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