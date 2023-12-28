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İlkadım Belediyesi Ücretsiz Cenaze Hizmeti Sunuyor

İlkadım Belediyesi, vatandaşların zor ve acılı günlerinde yanlarında olmak için ücretsiz cenaze hizmeti sunuyor. Taziye evlerine giderek başsağlığı dileklerinde bulunan belediye ekipleri, taziye paketini cenaze evine teslim ediyor. Ayrıca minibüs ve otobüs araçlarıyla mezarlıklara ulaşım sağlanıyor. Belediye, bu hizmetler için hiçbir ücret talep etmiyor.

İlkadım Belediyesi Ücretsiz Cenaze Hizmeti Sunuyor
28.12.2023 - 17:45,
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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Pek çok çalışmamız arasında özel bir yeri bulunan ücretsiz cenaze hizmetiyle vatandaşlarımızın zor ve acılı günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren cenaze hizmetleri ilçe halkının acılı günlerinde yanlarında oluyor. İlk olarak taziye evlerine giderek cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunup, belediye tarafından hazırlanan içinde çay, şeker, gülsuyu pide, ayrandan oluşan taziye paketini cenaze evine teslim ediliyor. Ayrıca ekipler cenaze yakınlarını, cenaze sırasında vatandaşların mezarlıklara ulaşımını sağlamak için minibüs ve otobüs araçları ücretsiz olarak 7/24 esasıyla tahsis ediyor. Uygulama kapsamında belediye cenaze sahibine yapılan bu hizmetlerden dolayı tek kuruş bile talep etmiyor.

"Cenaze hizmetlerimiz için güzel geri dönüşler alıyoruz"

Vatandaşların iyi gününde olduğu kadar, acılı günlerinde de yanında olmayı sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir gereği olarak değerlendirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hizmet gerektiren bir konudur. Biz de vatandaşlarımızın doğum günlerinde yanlarında olduğumuz gibi, acılı günlerinde de onlarla beraber olmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın o sıkıntılı günlerinde en azından fiziki ihtiyaçlarını giderebilmek adına taziye çadırı uygulamamızla ilgili güzel dönüşler alıyoruz. Yalnızca çadırla kalmıyor, cenaze evlerine çay ocağı, sandalye gibi hizmetler verirken, tüm cenaze evlerine ayrıca pide göndererek acılarını bir nebze olsun hafifletiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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