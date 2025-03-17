İlkadım'da Doğalgaz Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Politika

İlkadım'da Doğalgaz Sorunu Çözüldü

İlkadım\'da Doğalgaz Sorunu Çözüldü

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm kapsamında doğalgaz alamayan Hastane ve Kökçüoğlu mahallelerine doğalgaz bağlandığını müjdeledi. 2025 yatırım programına alınan projelerle beraber mahalleler önümüzdeki kış doğalgaz ile ısınacak.

17.03.2025 22:46  Güncelleme: 22:48
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için yıllardır doğalgaz verilemeyen iki mahallenin problemini çözdüklerini belirterek, "Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerimiz önümüzdeki kış doğalgaz ile ısınmaya başlayacak" dedi.

Başkan Kurnaz, Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Kurnaz programda yaptıkları yatırımlar, projeler, hizmetler ve kentsel dönüşümle ilgili bilgiler verdi.

"80 yaşındaki bir amacımızın sözleri bana çok dokundu"

İlçede bakanlık tarafından onaylanan riskli mahallelerin olduğunu söyleyen Başkan Kurnaz, "Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yapıyor. Yazın ortasında Kadıköy Park'ında bir ofis kurarak vatandaşımızla anlaşmaya başlayacaklar. Bizim şehrin merkezinde kalan fakat doğalgaz yakamayan 2 mahallemiz Hastane ve Kökçüoğlu Mahalleleri var. Burası da aslında kentsel dönüşüm içinde ama riskli alan ilan edilmemiş. Emsal 4 diye bir proje var. Vatandaş bir müteahhit ile anlaşırsa dönüştürebiliyor. Hastane Mahallesi'ni ziyaret etmiştim. 80 yaşındaki bir amacımızın sözleri bana çok dokundu. Dönüştürülene kadar bu gazı nasıl kullanabiliriz bunun yollarını aramaya başladım. Bana dedi ki '80 yaşındayım ve bodrumdan kömür taşıyorum. Ölmeden şu doğalgazla ısınalım' demişti. Biz bakanlığımızı devreye koyarak, şirketi de ikna ederek, kararı meclisimizden geçirerek gaz meselesini çözdük. Bu 2 mahallemizi 2025 yatırım programına aldırdık. Bu sene çalışma başlayacak. Önümüzdeki kış bu 2 mahallemiz doğalgaz ile ısınmaya başlayacak" diye konuştu.

"Bütün borçlarımızdan aşağı yukarı kurtulduk sayılır"

Yol, kaldırım, asfalt işini belediye kendi yaptığı için 50 milyon TL kar ettiklerini belirten Başkan Kurnaz, "Bütün borçlarımızdan aşağı yukarı kurtulduk sayılır. Eğer yol, kaldırım, asfalt işini müteahhitte verseydik 86 milyon TL ödeyecektik. Kendimiz yaptığımız için 36 milyon TL harcadık. 50 milyon TL kar ettik. Şantiyemizi ziyaret ettim. Malzememiz ağzına kadar dolu. Asfalt sezonu başladığında köylerimizin ara yolları dahil yenilenmesi gereken yolları yapacağız. Emisyon tesisi de kurduk. Bu tesiste aynı parayla yüzde 50 daha fazla asfalt yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Projeler, yapılacaklar

Başkan Kurnaz yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında şunları söyledi:

"Cenaze hizmetlerinde çadır sayımızı arttırdık. Daha iyi hizmet verelim diye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza pide gönderiyoruz, çadır gönderiyoruz, çay kazanını orada hazır hale getiriyoruz. Gazi Park'a çok güzel bir proje hazırladık. Gazi Park'ı cadde ile buluşturuyoruz. Duvarı kaldırarak parkın içini yeniden düzenliyoruz. İstiyoruz ki vatandaş park ile buluşsun. Örnek bir park olacak. Dar gelirli ailelerimizin ve tek maaşla geçinen ailelerin çocuklarını ücretsiz evlendiriyoruz. Geçen yıl mayısta başladık ve devam ediyoruz. Gelinlik ve damatlığını Büyükşehir Belediyesi veriyor. Halit Başkan sağ olsun projeyi anlattığımda 'gelinlik ve damatlık bizden olsun' dedi. İlçemizde metruk binalar var. Madde bağımlıları oraları kullanıyor. Oralar suç yuvası olmuş. İl Emniyet Müdürümüz diyor ki 'Her yıktığınız bir metruk bina suç yuvasını ortadan kaldırıyor.' 80 adet daha metruk bina listesi geldi. İnşallah bunları da kısa sürede yıkacağız."

"En büyük eksiklik temizlikteydi"

Başkan Kurnaz, "2024 yılı gayet verimli, yüklerimizden kurtulduğumuz, eksiklerimizi tamamladığımız, önemli bir yol aldığımız yıl oldu. Belediyeyi 850 milyon TL borç ile devralmıştık. Bu borcun hatır sayılır bir bölümü SGK idi. 350 milyon lira üzerinde bir borç vardı. Piyasa borçlar vardı. Kredi borçları vardı. Bizim gördüğümüz en büyük eksiklik temizlikteydi. Yaklaşık 23 araç için temizliğe dediğimiz kira son faturamızda 9 milyon TL'ydi. Bakanımızın desteğiyle İller Bankası üzerinden finans desteği sağlayarak belediyemize 40 tane araç kazandırdık. Fen işlerimizde eksik araçlarımızı çoğalttık. 36 aracı aldık, 4 tanesi hibe ile geldi. Bu 36 araca aylık 6 milyon TL ödüyoruz. Bu araçlar belediyemizin öz malıdır. Yıllarca belediyemize hizmet edecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım'da Doğalgaz Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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