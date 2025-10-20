İmamoğlu Hakkında Sahte Diploma Davası - Son Dakika
Politika

İmamoğlu Hakkında Sahte Diploma Davası

İmamoğlu Hakkında Sahte Diploma Davası
20.10.2025 08:59
İmamoğlu, sahte diploma iddiasıyla 2. kez hakim karşısına çıkıyor, ceza talebi 8 yıla kadar çıkabilir.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İmamoğlu Hakkında Sahte Diploma Davası - Son Dakika

SON DAKİKA: İmamoğlu Hakkında Sahte Diploma Davası - Son Dakika
