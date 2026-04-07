İmamoğlu'na Hakaret Soruşturması

07.04.2026 09:21
İmamoğlu, yolsuzluk davasında iddia makamına hakaret nedeniyle soruşturma açıldı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının dün yapılan duruşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan 'bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Politika, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
