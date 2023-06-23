İmamoğlu: Siyasetten yılmadım, genellikle yıldırdım

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Parti içinden bazı isimler Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırırken, genel başkanlık için adı geçen isimlerin başında İBB Başkanı Erkem İmamoğlu geliyor. Sık sık değişim mesajı veren İmamoğlu'nun katıldığı yayında kendisine yöneltilen "Siyasete girdiğinize pişman mısınız?" sorusuna verdiğini yanıt Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

"YILMADIM, GENELLİKLE YILDIRDIM"

Programda İmamoğlu'na "Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere hiç girmeseydim dediğiniz bir an oldu mu?" diye soruldu. İmamoğlu bu soruya "Yılmadım. Genellikle yıldırdım" diyerek yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

CHP'de genel başkanlık tartışmaları yaşanırken İmamoğlu'nun çıkışı dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu sözleri, tüm çağrılara rağmen koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

PROGRAMDA RENKLİ ANLAR

Öte yandan programda renkli anlar da yaşandı. Kendisine sorulan "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusunu yanıtlandıramayan İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu'na dönerek, "Dilek sence hangisi?" diye sordu. Dilek İmamoğlu'nun da cevap vermemesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Eyvah tribi yedik" diye espri yapınca salon kahkahalara boğuldu.