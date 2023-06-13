İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava 15 Haziran'da görülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran Perşembe günü Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi''nde yapılacak.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği''nin hazırladığı rapora istinaden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında iddianame hazırladı. Avukatının, İmamoğlu''nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını belirttiği ihale ile ilgili olarak kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

15 HAZİRAN''DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda ''siyasi yasak'' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu''nun ''Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'' başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti. İmamoğlu, 15 Haziran perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

MURAT ONGUN: SİYASETİ DİZAYN ETME DAVASIDIR

Öte yandan, İmamoğlu''na açılan yeni davanın ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, "Bu dava, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir" diyerek tepki gösterdi.