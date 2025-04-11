İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi

İmamoğlu\'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti\'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ve ihraç talebiyle disipline sevk edilen AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partiden ihraç edildi.

11.04.2025 19:05
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İhraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık için ihraç kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdiği için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın için karar verildi.

İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Kocabıyık'a ilişkin toplandı. Kurul, Kocabıyık'ın AKP'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.

NE DEMİŞTİ?

Kocabıyık, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nazife:
    dogruyu söyleyen 9 köyden kovulur. 89 68 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Kundaktaki bebeğe kurşun sıkana “Sayın” demek normalleşmiş, bu ne ki… 62 40 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Satılmış Adamı bıyık ta olsa kesip atarız. 29 52 Yanıtla
  • Anan Baban:
    farklı düşüncenin olmadığı 2 oluşum var; biri kuzey kore, biri de bunlar 47 20 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    nefisli adammış helal olsun 28 32 Yanıtla
  • mahmut:
    troller şimdi atlar hemen iyi olmuş diye 42 12 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    siyasete girmesi hata imis.. seyis kokumden gelir siyaset.. aat egitimi demek.. az bi dogruluk bile barindiramaz tumu icin.. Soylu bir davranisla Kurtulmis bence.. aa ne dedim ben kimler kimlere ne demisti ve su an nerelerdeler di mi.. 19 13 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    AKP nin gercek yuzu 24 8 Yanıtla
  • 220198:
    sikinti yok imamoglu icin savciliga suc duyursunda bulunanlarida chp den ihrac ettiler ne diyelim ozmn chp liler gibi dogru soyleyeni d koyden kovarlar 23 8 Yanıtla
  • cinarali2019:
    Osmanlı’nın direnişi dizisi ama sonuç yok oldu… 15 3 Yanıtla
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