İmamoğlu\'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti\'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi

İhraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık için ihraç kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdiği için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın için karar verildi.

İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Kocabıyık'a ilişkin toplandı. Kurul, Kocabıyık'ın AKP'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.

NE DEMİŞTİ?

Kocabıyık, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" açıklamasında bulunmuştu.