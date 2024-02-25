İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki slogan, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper'in sloganı çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki slogan, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper'in sloganı çıktı

İmamoğlu\'nun seçim şarkısındaki slogan, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper\'in sloganı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısındaki 'Biri var' sloganı, Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim sloganı olduğu ortaya çıktı. Toper, 'Biri Var' sloganının 45 gündür kullandıklarını belirterek, İmamoğlu'nun sloganlarını intihal ettiğini iddia etti.

25.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:10
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısındaki "Biri var" sloganını Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim sloganı olduğu ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bit açıklama yapan Toper, "Biri Var" 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. "Taklitlerinden sakınınız" O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim "Biri var" sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki slogan, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper'in sloganı çıktı - Son Dakika

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