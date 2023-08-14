İmamoğlu'nun kararı kulislere düştü iddiası: İBB Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak - Son Dakika
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İmamoğlu'nun kararı kulislere düştü iddiası: İBB Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak

Son Güncelleme: 14.08.2023 09:52

CHP'de seçim mağlubiyeti sonrası değişim için düğmeye basan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yol haritasını belirlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

CHP'de seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" için düğmeye basan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yol haritasını belirlediği iddia edildi. Salı ya da çarşamba günü bir basın toplantısı düzenlemesi beklenen İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yerine "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

"DEĞİŞİM OLMAZSA YEREL SEÇİMDE RİSK DOĞABİLİR"

CHP Genel Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. İmamoğlu'nun "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" sözleriyle CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna vurgu yapacağı ancak tercihini İstanbul'dan yana kullanacağı öne sürüldü.

"İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAĞINI AÇIKLAYACAK"

Kameraların karşısına geçecek olan İmamoğlu'nun "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

YAKIN ÇALIŞMA EKİBİ İMAMOĞLU'NUN KAZANACAĞINDAN EMİN

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü gazetesindeki haberine göre, yakın çalışma ekibinin İmamoğlu'nun seçimi kazanacağından kesinlikle emin oldukları ve "Bütün araştırmalar tek başına girmesi halinde bile İmamoğlu'nun rahatlıkla alacağını gösteriyor. İyi Parti ve HDP'lilerin ağırlıklı bir bölümü kendi adaylarını çıkarsalar da Ekrem Bey'e oy veriyor. Bu yüzden iki partinin aday çıkaracaklarını düşünmüyoruz" yorumunda bulundukları öğrenildi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (2)
  • Murat Aydın: İmamoğlu artık İstanbul'u rüyasında görür Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Fırat Duran: Yav hadi koltuğa yapıştınız, makam sevdalısı çıktınız, seçimde ben aday değildim ki kaybetmedim de dediniz. Eğer ki yerel seçimi de kaybederseniz komple Allah Rızası için ya da inandığınız bir tanrı varsa onun için istifa edin, bırkın bu işler. Chp ve diğer partilere söylüyorum. Adam mı yok ülkede? Her seçim aynı adamlar. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
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İmamoğlu: Milletin parasını çarçur edene asla geçit vermeyeceksiniz İmamoğlu: Milletin parasını çarçur edene asla geçit vermeyeceksiniz

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun kararı kulislere düştü iddiası: İBB Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun kararı kulislere düştü iddiası: İBB Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak - Son Dakika
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