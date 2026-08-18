İmran Khan hastaneye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmran Khan hastaneye sevk edildi

İmran Khan hastaneye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Yüksek Mahkemesi, sağlık durumu kötüleşen eski Başbakan İmran Khan'ın iki gün içinde cezaevinden İslamabad'daki bir hastaneye nakledilmesine karar verdi. Tedavi süreci bir sağlık kurulu tarafından denetlenecek.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski başbakan ve muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Khan'ın iki gün içinde İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan 73 yaşındaki eski Başbakan İmran Khan'ın kötüleşen sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Khan'ın iki gün içinde Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne nakledilmesine karar verdi. Khan'ın avukatlarından Uzair Bhandari, mahkeme heyetinin ayrıca Khan'ın tedavisini denetlemek üzere bir sağlık kurulu oluşturulmasına karar verdiğini, bu kurulda eski Başbakanı Khan'ın kız kardeşi Dr. Uzma Khan ve kişisel doktoru Dr. Faisal Sultan'ın da yer alacağını belirtti. Abukat Bhandari, "Mahkeme ayrıca Khan'ın ailesinin hastanede kendisiyle görüşmesine ve yurt dışında yaşayan oğullarıyla konuşmasına izin verilmesi yönünde karar verdi" bilgisini paylaştı.

Karar, Adiala cezaevi müdürünün pazartesi günü mahkemeye sunduğu ve Khan'ın 10 Ağustos'ta bir kardiyoloji kurulu tarafından yapılan incelemesini detaylandıran raporun ardından geldi. Raporda, Khan'ın kan basıncında dalgalanmalar ve ailesiyle kısıtlı temas nedeniyle anksiyete yaşadığı belirtilmişti.

"Yolsuzluk davaları siyasi amaçlı"

Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de yapılacak ve Khan'ın mahkeme kararı gereği en az o güne kadar hastanede kalması gerekiyor. Bu, eski Başbakan Imran Khan'ın Ağustos 2023'te hapse girmesinden bu yana cezaevi dışında geçireceği en uzun süre olacak. Khan ve partisi, yolsuzluk davalarının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

İmran Khan, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmran Khan hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:41
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya’ya bir şok da eski sevgilisinden
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: İmran Khan hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.