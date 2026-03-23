İnan'dan Tugay'a Uyuşturucu Eleştirisi

23.03.2026 15:55
Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay'ı İzmir'deki uyuşturucu sorununu görmezden gelmekle eleştirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımındaki binalar hakkındaki açıklamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi.

İnan, yazılı açıklamasında, binaların Yeşilay işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele merkezi ile üniversite kampüsüne dönüştürülmesinin planlandığını ifade ettiği açıklamasına, Tugay'ın, "Yeşilay'ın vekili" sözleriyle karşılık verdiğini belirtti.

Uyuşturucu sorununun gençleri tehdit ettiğini dile getiren İnan, bu tablonun aileler üzerinde derin bir acı oluşturduğunu vurguladı.

Eyyüp Kadir İnan, yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben İzmir milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir'in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz. Biz ise Yeşilay için mücadele ediyoruz. Aramızdaki fark tam olarak bu. Tarihe, Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehrimiz Yeşilay'sa sonuna kadar Yeşilay."

Kaynak: AA

Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay, Politika, İzmir, Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
