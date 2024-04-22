İnebolu\'da Muhtar Adayı Karton Bardakta Kura Çekimi İle Belirlendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde oyların eşit olması sebebiyle muhtar adayı karton bardakta kura çekimi yapılarak belirlendi. Kurada muhtar olamayan aday, YSK'ya itirazda bulunarak kuranın kapalı kutuda yapılmasını talep etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 500 seçmeni bulunan Boyran Mahallesi'nden muhtar adayı olan Mehmet Aksoy, 139 oy aldı. Diğer muhtar adayı Ali Altun'a ise sandıktan 136 oy çıktı. Ali Altun'un itirazı sonrası yeniden yapılan sayımda Mehmet Aksoy'un üç oyu geçersiz sayıldı. İki muhtar adayının oylarının eşitlenmesi ebebiyle İnebolu İlçe Seçim Kurulu'nda kağıt bardak içerisine adayların isimleri koyularak kura çekildi. Çekilen kura neticesine Ali Altun, Boyran Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Mehmet Aksoy, İnebolu İlçe Seçim Kurulu tarafından çekilen kuranın ağzı açık kağıt bardakta yapılmasının usulsüz olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.
"Kağıt karton çay bardağı bir mahallenin geleceğini belirledi"
Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Aksoy, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Boyran Mahallesi'ne muhtar adayı oldum. Seçimlerde 139 oy aldım. Yapılan itiraz sonrasında üç oy geçersiz sayıldı ve 136'ya düştü. Ondan sonra iş kuraya kaldı. Kura çekimini de bizler kabul ettik. Kura öncesinde bizlerin itirazları olmuştu. Sonrasında da seçim kurulundan bizleri çağırdılar. Karton çay bardağı içerisine atılan iki adet kağıtla kura çekimi oldu. Seçim kuruluna yapılan itiraz sonrasında da bana verdikleri resmi cevap yazısında ağzı açık kağıt karton bardakta kuranın çekildiğini belirtiyorlar. Şu anda bu konu Yüksek Seçim Kuruluna gitti. YSK tarafından bu konunun değerlendirilmesini bekliyoruz. Boyran Mahallesi'nin ya da bizlerin geleceği sadece karton çay bardağına kaldı. İnebolu'da kime sorarsanız sorun, herkes bunun etik olmadığını söyler. Biz de buna inanmıyoruz. Normal şartlarda bir poşet içerisinde olması gerekiyor, bizler YSK'yi arayarak nasıl yapıldığını telefonla da sorup öğrendik. Kendileri de poşette kapalı bir şekilde olması gerektiğini söylediler. Bizler şu anda YSK'nın kararını bekliyoruz. Bence doğru olan isimlerin kapalı bir kutuda çekilmesidir. Çünkü kağıt çay bardağında isimler görünüyor Ben ne kadar kura çekersem çekeyim bu kuranın ardından kimin çıktığını her defasında bilebilirim" dedi.
"Kağıt karton çay bardağı içerisinde bu kuranın çekilmesini usulsüz buluyoruz"
Seçimi kazanmasına rağmen 3 oyunun geçersiz sayıldığını belirten Aksoy, "İtiraz sonrasında tekrar sayılan oy pusulalarının bir tanesinde çizik olduğu gerekçesiyle, ikincisinde de çift çıktığı ve üçüncüsünde de zarfın arkasında mühür var diye bu oylarımız kabul edilmedi. Zarfın içinden bana ait iki tane kağıt çıktığı gerekçesiyle iki oyumuz geçersiz sayıldı. Bir tanesinde de kağıtta çizik olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Böylelikle üç oyumuz geçersiz sayılmış oldu. Kağıtların birbirine yapışması normal, bunun kabul edilmemesini anlamış değilim. İnebolu'da bütün yetkililer bir araya gelip bir değerlendirme yapsınlar, yüzde 90'ının düşüncesi benimle aynı olacak. Diğer mahallelerde kabul edilmesine rağmen Boyran Mahallesi'nde ise zarftan çift oyun çıkması kabul edilmedi. Akabinde işler kuraya kaldı, kuranın da şimdi YSK tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bizler usulsüz bir şekilde kuranın çekildiğini düşünüyoruz, bu yüzden itirazda bulunduk ve YSK'nın kesin karar vermesini bekliyoruz. Ondan sonra çıkan karara saygı duyacağız" diye konuştu. - KASTAMONU
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