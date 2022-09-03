Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliği için tebrik ediyorum - Son Dakika
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Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliği için tebrik ediyorum

03.09.2022 11:54

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Johnson'ın "Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliğinden" dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği vurgulandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama paylaştı.

EKONOMİ VE TİCARET KONUŞTULAR

İki liderin, Türkiye ve İngiltere arasında artan ticareti memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Mevcut serbest ticaret anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için çalışmaları genişletmeyi umduklarını belirten liderler, savunma teknolojisi ve nükleer enerji konularında da yeni işbirliklerinin yapılması konusunda mutabık kaldı.

"TÜRKİYE, KAÇINILMAZ KÜRESEL LİDER"

Başbakan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı tahıl ambargosunu kaldırmasında büyük rol oynayan Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliğinden" ötürü tebrik eden Johnson, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Johnson, Ukrayna'na desteğin sürmesi gerektiğinin de altını çizdi. İki lider son olarak birbirlerine iyi dileklerini ileterek, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi konusunda anlaştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliği için tebrik ediyorum - Son Dakika

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