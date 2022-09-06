Boris Johnson, başbakan sıfatıyla son kez halka seslendi - Son Dakika
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Boris Johnson, başbakan sıfatıyla son kez halka seslendi

06.09.2022 10:41

İngiltere Başbakanı Johnson, halka seslendiği son konuşmasında, yeni Başbakan Liz Truss ve hükümetini destekleyeceği sözünü verdi.

İngiltere Başbakanı Johnson, halka seslendiği son konuşmasında, yeni Başbakan Liz Truss ve hükümetini destekleyeceği sözünü verdi.

Johnson, İskoçya'da bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez halka seslendi.

Boris Johnson, görev süresi boyunca hükümetinin yaptığı çalışmaları özetledi ve Brexit'i gerçekleştirme çabaları, Kovid-19 aşısının hızlıca kullanıma sunulması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı durma konusunda ortaya koydukları çalışmalar nedeniyle kabinesinden övgüyle bahsetti.

"Putin, enerji krizinde İngiliz halkına şantaj yapabileceğini düşünüyorsa aldanmıştır"

Konuşmasında, enerji krizine de değinen Johnsson, "Liz Truss ve bu merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin, insanları bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Johnson, ayrıca, "Putin, İngiliz halkına şantaj ve zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanmıştır." dedi.

Boris Johnson, yeni Başbakan Liz Truss ve kuracağı yeni hükümeti destekleyeceği sözünü vererek, "Yolun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bir bütün olduğunu ve birliğin gücüne inandığını dile getiren Johnson, bu birliği bozmaya çalışacak olanların asla başarılı olamayacağını dile getirdi.

Johnson, konuşmasını partisini ve kendisine halka hizmet şansı veren seçmene teşekkür ederek sonlandırdı.

Liz Truss ülkenin yeni başbakanı oldu

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Boris Johnson, Liz Truss, England, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Boris Johnson, başbakan sıfatıyla son kez halka seslendi - Son Dakika

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