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İngiltere Başbakanı Johson'a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johson'a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

04.02.2022 00:17
İngiltere Başbakanı Johson'a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlenmesinin ardından artan tepkiler sonucunda İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika şefi Munira Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Johson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds istifa etti.

İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlenmesinin ardından artan tepkiler sonucunda İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika şefi Munira Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Johson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds istifa etti.

İngiltere'de Başbakanlık'ta korona virüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında "Partygate" skandalı olarak adlandırılan partilere gelen tepkilerin sonucunda, Başbakan Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti. Başbakan Johson'ın üst düzey yetkililerinden İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politika şefi Munira Mirza'nın istifalarını açıklamasından birkaç saat sonra Personel Şefi Rosenfield ve Baş Sekreter Reynolds da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"Aile hayatım korkunç bir zarar gördü"

İletişim Müdürü Jack Doyle istifa açıklamasında, "Her zaman 2 yıl bu görevi yürütme niyetindeydim ancak son haftalarda ülke içerisinde yaşananlardan dolayı aile hayatım korkunç bir zarar gördü" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü istifalar hakkında yaptığı açıklamada, "Dan Rosenfield ve Martin Reynolds bugün Başbakan Johson'a istifalarını sundu ve Başbakan kabul etti. Her ikisine de Covid-19 salgını ile mücadele ve ekonomik iyileşme konusunda hükümete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Johson en son 31 Ocak tarihinde Başbakanlık'ta düzenlenen parti ile ilgili özür dilemişti. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Johson'a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti - Son Dakika


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