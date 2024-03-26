İngiltere, Çinli bilgisayar korsanlarını siber saldırıyla suçladı

İngiltere, Çinli bilgisayar korsanlarını Seçim Komisyonu ve milletvekillerine siber saldırı düzenlediği iddiasıyla Çin Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İngiltere, Çinli bilgisayar korsanlarını, Seçim Komisyonu'ndan çoğunlukla isim ve adresleri içeren yaklaşık 40 milyon kişinin seçmen kayıt verilerini çalmak ve milletvekillerinin e-postalarına sızmaya çalışmakla suçladı.
Suçlamanın ardından harekete geçen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çin Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "(Dışişleri Bakanlığı) Çin devletine bağlı kuruluşların ve bireylerin İngiltere'nin demokratik kurumlarına ve parlamenterlerine karşı kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunmasını hükümetin kesin bir dille kınadığını bildirdi" dedi.
Çin, siber saldırı ve casusluk iddialarını reddetti. Çin'in Londra Büyükelçiliği, iddiaların "tamamen uydurma" olduğunu ve "haklı ve gerekli bir yanıt" verileceğini aktardı. - LONDRA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir'e çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İftar programına katılan Bakan Güler, Valilik ziyaretinde protokol üyeleriyle görüştü. Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği ifade edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 11'i Afganistan, 20'si Suriye uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı zanlısı ise adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve bu durumun Fransız savunma sanayisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör tehdidi gibi konular hakkında da açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'halkla buluşma' programında vatandaşlara hitap etti. Özel, emekli maaşlarına yapılmayan zamları eleştirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilere sağlanan imkanları hatırlattı. Ayrıca, tarım kenti olan Bandırma'da çiftçilere destek sözü verdi ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.
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