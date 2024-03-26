İngiltere, Çinli bilgisayar korsanlarını siber saldırıyla suçladı

Politika

İngiltere, Çinli bilgisayar korsanlarını Seçim Komisyonu ve milletvekillerine siber saldırı düzenlediği iddiasıyla Çin Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere, Çinli bilgisayar korsanlarını, Seçim Komisyonu'ndan çoğunlukla isim ve adresleri içeren yaklaşık 40 milyon kişinin seçmen kayıt verilerini çalmak ve milletvekillerinin e-postalarına sızmaya çalışmakla suçladı.

Suçlamanın ardından harekete geçen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çin Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "(Dışişleri Bakanlığı) Çin devletine bağlı kuruluşların ve bireylerin İngiltere'nin demokratik kurumlarına ve parlamenterlerine karşı kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunmasını hükümetin kesin bir dille kınadığını bildirdi" dedi.

Çin, siber saldırı ve casusluk iddialarını reddetti. Çin'in Londra Büyükelçiliği, iddiaların "tamamen uydurma" olduğunu ve "haklı ve gerekli bir yanıt" verileceğini aktardı. - LONDRA