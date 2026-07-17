İngiltere'den Güvenlik Tehdidi Kararı

İngiltere, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran bağlantılı başka bir grup olan Sağ Muhafızları İslam Hareketi (IMCR) ve Rusya ile bağlantılı GRU Gönüllü Birlikleri'ni "Ulusal Güvenlik Tehdidi' olarak ilan etti.

İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un geçtiğimiz pazartesi günü Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında parlamentoya sunulan karar taslağı onaylandı. Karara göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran bağlantılı başka bir grup olan Sağ Muhafızları İslam Hareketi (IMCR) ve Rusya ile bağlantılı GRU Gönüllü Birlikleri'ni "Ulusal Güvenlik Tehdidi' olarak ilan edildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Artık bu kuruluşlara destek beyan etmek suç sayılmaktadır, yani İngiltere'nin güvenliğini tehdit eden faaliyetleri öven veya teşvik eden herkes hakkında cezai işlem başlatılabilir. Ayrıca, bu kuruluşlardan herhangi birine yardım etmek ya da ödeme almak veya vermek gibi maddi bir menfaat sağlamak artık suç teşkil etmektedir. Bu suçlardan suçlu bulunanlar, 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu gruplar adına sabotaj gibi başka eylemlerde bulunanlar, 2023 Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında başka suçlardan yargılanabilir ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA