İngiltere'den Güvenlik Tehdidi Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'den Güvenlik Tehdidi Kararı

17.07.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, İran ve Rusya bağlantılı grupları ulusal güvenlik tehdidi ilan etti. Destek suç sayılacak.

İngiltere, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran bağlantılı başka bir grup olan Sağ Muhafızları İslam Hareketi (IMCR) ve Rusya ile bağlantılı GRU Gönüllü Birlikleri'ni "Ulusal Güvenlik Tehdidi' olarak ilan etti.

İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un geçtiğimiz pazartesi günü Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında parlamentoya sunulan karar taslağı onaylandı. Karara göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran bağlantılı başka bir grup olan Sağ Muhafızları İslam Hareketi (IMCR) ve Rusya ile bağlantılı GRU Gönüllü Birlikleri'ni "Ulusal Güvenlik Tehdidi' olarak ilan edildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Artık bu kuruluşlara destek beyan etmek suç sayılmaktadır, yani İngiltere'nin güvenliğini tehdit eden faaliyetleri öven veya teşvik eden herkes hakkında cezai işlem başlatılabilir. Ayrıca, bu kuruluşlardan herhangi birine yardım etmek ya da ödeme almak veya vermek gibi maddi bir menfaat sağlamak artık suç teşkil etmektedir. Bu suçlardan suçlu bulunanlar, 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu gruplar adına sabotaj gibi başka eylemlerde bulunanlar, 2023 Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında başka suçlardan yargılanabilir ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Dış Politika, İngiltere, Politika, Güvenlik, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere'den Güvenlik Tehdidi Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir

18:58
Günler sonra ortaya çıktı Karius, Beşiktaş’ın transferine engel olmaya çalışmış
Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 19:15:59. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'den Güvenlik Tehdidi Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.