İngiltere'den Polonya'ya savunma desteği - Son Dakika
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İngiltere'den Polonya'ya savunma desteği

17.03.2022 17:34
İngiltere'den Polonya'ya savunma desteği

İngiltere, Polonya'yı Rus saldırılarına karşı korumak için ülkeye Sky Sabre hava savunma füze sistemi ve 100 askeri personel göndereceğini açıkladı.

İngiltere, Polonya'yı Rus saldırılarına karşı korumak için ülkeye Sky Sabre hava savunma füze sistemi ve 100 askeri personel göndereceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 22. gününde devam ederken, İngiltere yeni bir karar açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya'nın başkenti Varşova'daki ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ukraynalı sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu kabul ettiği için Polonya'nın korunması gerektiğini söyledi. Bakan Wallace, İngiltere'nin Polonya hava sahasını Rusya'nın herhangi bir saldırısından korumak için Polonya'ya Sky Sabre hava savunma füze sistemi ve 100 askeri personel gönderileceğini aktardı.

"İngiltere, Polonya'nın yanında duruyor"

Bakan Wallace yaptığı açıklamada, "Polonya çok eski bir müttefiğimizdir. Polonya, bu savaşın ağır sonucunun büyük bir yükünü taşırken Rusya'dan gelen tehditlere karşı dik ve cesur duruyor. Bu yüzden İngiltere de Polonya'nın yanında duruyor" dedi. Wallace, İngiltere'nin Polonya'ya sağlayacağı savunma yardımını, Rus füzelerinin Polonya sınırından sadece birkaç mil ötedeki Ukrayna'nın Yavoriv kentindeki bir askeri üssü vurmasından hemen sonra açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Polonya hükümetinin talebi üzerine Polonya Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Avrupa sınırlarının iyi korunmasını sağlamak istiyoruz. Bu her zaman olduğu gibi Polonya'ya iki taraflı olarak sağladığımız savunma kabiliyetidir ve İngiltere'nin kontrolünde kalacaktır" ifadelerine yer verildi. - MANCHESTER

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Füze Sistemi, England, Polonya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den Polonya'ya savunma desteği - Son Dakika


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