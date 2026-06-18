İngiltere'den Ukrayna'ya Dron Tedariki - Son Dakika
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İngiltere'den Ukrayna'ya Dron Tedariki

18.06.2026 17:14
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İngiltere, Ukrayna'ya 150 bin dron tedarik edecek, finansmanı dondurulmuş Rus varlıkları ile sağlanacak.

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, ülkesinin Ukrayna'ya 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda konuştu. Jarvis, ülkesinin 2026 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya 996 milyon dolar değerinde 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı.

Söz konusu dronlar, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı 3 milyar dolarlık kredi ile finanse ediliyor. Dondurulmuş Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirlerle desteklenen kredi ile Ukrayna'ya ayrıca 350 adet hava savunma füzesi ve radar sistemleri de tedarik edilecek. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere'den Ukrayna'ya Dron Tedariki - Son Dakika

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