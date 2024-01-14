 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere Dışişleri Bakanı: Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Dışişleri Bakanı: Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD işbirliği ile Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu' dedi. Cameron, operasyona seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için katıldıklarını ifade etti ve saldırıların devam etmesi halinde Husi hedeflerini yeniden vurabileceklerini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu
14.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:00
Abone Ol

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD işbirliği ile Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu" dedi.

ABD ve İngiltere işbirliği ile Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı tüm ticari gemilere saldırı düzenleyen Yemen'deki Husilere düzenlenen saldırıların ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yemen'deki Husilere yönelik askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneklerinin olmadığını belirtti. ABD işbirliğinde gerçekleştirilen saldırıya katılmadan önce Husilere "uyarı üstüne uyarı" yaptıklarını söyleyen Cameron, operasyona seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için katıldıklarını ifade etti.

"Saldırılar devam ederse yeniden vurabiliriz"

Ayrıca saldırıların devam etmesi halinde İngiltere'nin Husi hedeflerini yeniden vurabileceğini vurgulayan Cameron, "Husiler bu geçişi gemilere kapatırsa, hayati önem taşıyan tedarik zincirleri tehdit altına girecek ve fiyatlar İngiltere de dahil tüm dünyada artacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin müttefikleriyle birlikte çalışacağını aktaran Cameron, "Seyrüsefer özgürlüğünü her zaman savunacağız. En önemlisi de sözlerimizi eylemlerimizle desteklemek için hazır olacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, operasyonu "meşru müdafaa için sınırlı, gerekli ve orantılı bir eylem" olarak tanımlamıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, David Cameron, Yemen, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı: Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:21:56. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı: Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement