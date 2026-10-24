İngiltere hükümeti Be Ready kampanyasıyla 3 günlük gıda ve su stoku istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere hükümeti Be Ready kampanyasıyla 3 günlük gıda ve su stoku istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere hükümeti, Be Ready kampanyasıyla halka aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı tehditlere karşı 3 günlük gıda ve su stoku çağrısı yaptı. Kişi başı günlük 3 litre olmak üzere 3 günlük 9 litre su ve bozulmayan gıdanın hazır tutulması istendi.

İngiltere hükümeti, "Be Ready (Hazırlıklı Ol)" kampanyası kapsamında vatandaşlara aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapma çağrısında bulundu.

İngiltere hükümeti, muhtemel kriz senaryolarına karşı harekete geçti. Başlatılan "Be Ready" (Hazırlıklı Ol)' kampanyası kapsamında vatandaşlara aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı kişi başı günlük 3 litre olmak üzere 3 gün yetecek 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli veya kurmalı radyo bulundurma çağrısı yapıldı. Taşınabilir şarj cihazı ve önemli belgelerin kopyalarının hazır tutulması tavsiye edilirken, muhtemel acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet kesintileri ile tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

"Tehditler gerçek"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Telford şehrindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada, ülkenin doğal afetler, gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli terörizm gibi tehditlerle karşılaşabileceğini hatırlatarak bunlara karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Rusya ve diğer devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek" şeklinde konuştu. Streeting ayrıca hanelerin ve işletmelerin muhtemel krizlerle nasıl başa çıkacaklarını önceden planlamalarının önemli olduğunun altını çizdi.

"İnsanların tetikte olmalarını ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz"

Streeting, bir TV programında yaptığı açıklamalarda ise hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığını hatırlatarak "İnsanların tetikte olmalarını ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz" dedi. Önlem çağrılarının belirli bir tehdide yönelik olmadığını aktaran Streeting, gıda ve su stoku gibi tedbirlerin elektrik kesintileri ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinde yaşanabilecek aksamalar sırasında faydalı olabileceğine dikkat çekti.

Güvenlik Bakanı Jarvis, benzer tedbirler alan ülkeleri işaret etti

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların kolaylıkla alabileceği basit önlemlerin, muhtemel acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayacağını vurguladı. Hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirten Jarvis, aralarında Fransa, İrlanda ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerin benzer hazırlık kampanyalarını hayata geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
İngilterePolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Kompany hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama geldi Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi
12’nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular 12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:21
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 09:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere hükümeti Be Ready kampanyasıyla 3 günlük gıda ve su stoku istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei