İngiltere İçişleri Bakanı Patel onayladı: WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek - Son Dakika
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İngiltere İçişleri Bakanı Patel onayladı: WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek

17.06.2022 14:08
İngiltere İçişleri Bakanı Patel onayladı: WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek

İngiltere hükümeti, WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesini öngören kararı onayladı.

İngiltere hükümeti, WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesini öngören kararı onayladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'ın kurucusu 50 yaşındaki Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "17 Haziran'da hem Sulh Mahkemesi hem de Yüksek Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verildi. Bu karar, Assange'ın 14 günlük normal temyiz hakkını koruyor" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, İngiliz mahkemelerinin Assange'ı iade etmenin baskıcı, adaletsiz veya süreci kötüye sürükleyen bir durum tespit etmediğini de aktardı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İNGİLİZ DEMOKRASİSİ İÇİN KARA GÜN"

Assange'ın ABD'ye iade edileceğinin onaylanmasının ardından WikiLeaks'tan da açıklama geldi. Kararı "basın özgürlüğü ve İngiliz demokrasisi için kara bir gün" olarak nitelendiren WikiLeaks, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

ASSANGE'IN ABD'YE İADE SÜRECİ

Geçtiğimiz aralık ayında Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada, Assange'ın zihinsel sağlık sorunları nedeniyle intihar riski altında olduğu ileri sürülmüş ve bu nedenle ABD'ye iade edilmemesi gerektiğine karar verilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme'nin karara itiraz hakkı verdiği ABD'nin yaptığı itiraz başvurusundan sonra mahkeme ABD lehine karar vermişti. Assange ise Yüksek Mahkeme'nin Aralık 2021'de kendisinin ABD'ye iade edilmesine dair kararına itiraz etmiş, ancak itiraz başvurusu geçtiğimiz 14 Mart'ta reddedilmişti. Söz konusu kararın ardından dosyanın yerel mahkemeye gönderileceği belirtilmişti. Nisan ayında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar vermiş ve iade dosyasını onay için İngiliz hükümetine göndermişti.

ABD, 18 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİYOR

ABD, Avustralya doğumlu gazeteci Assange'a kurucusu olduğu WikiLeaks aracılığıyla 2010 yılında çok sayıda gizli ABD askeri kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınlaması ve bu şekilde bazı kişilerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle 18 ayrı suçlama yöneltiyor. Yayınladığı belgelerle ABD'nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlık suçlarını açığa çıkaran Julian Assange, suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Hakkında açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a iltica eden ve Ekvador'un İngiltere'deki büyükelçiliğine sığınan Assange, 7 yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşamak zorunda kaldı. 11 Nisan 2019'da elçilikten çıkarılarak İngiltere'ye teslim edilen Assange, ABD'nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle 3 yıldır Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde tutuluyor. Assange, martta nişanlısı Stella Moris ile parmaklıklar ardında evlenmişti.

(İHA)

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İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere İçişleri Bakanı Patel onayladı: WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek - Son Dakika

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