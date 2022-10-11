İngiltere Kralı 3. Charles 6 Mayıs 2023'te taç giyecek - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles 6 Mayıs 2023'te taç giyecek

11.10.2022 21:15
İngiltere Kralı 3. Charles 6 Mayıs 2023'te taç giyecek

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşeceği duyuruldu.

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşeceği duyuruldu.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyeceği tarih belli oldu. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere monarşisinin yeni hükümdarı Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşeceği duyuruldu. 6 Mayıs Cumartesi günü Başkent Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşeceği belirtilen taç giyme töreninde, Kral 3. Charles ile birlikte eşi Kraliçe Camilla'nın da törende taç giyeceği aktarıldı. Buckingham Sarayı, törenin uzun süredir devam eden geleneklere göre düzenleneceğini ifade ederek, törenin Canterbury Başpiskoposu tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

Törenin 900 yıllık bir geleneğe uygun olarak düzenleneceği belirtilerek, Charles'ın ve Kraliçe Camilla'nın kutsal yağ ile mesh edileceği ve ardından taç giyeceği belirtildi. Buckingham Sarayı, törene dair daha fazla ayrıntının ilerleyen süreçte aktarılacağını aktardı. Kral Charles'ın bu yıl yapılacak bir özel konsey toplantısında taç giyme tarihini resmen ilan eden bir bildiriyi imzalaması bekleniyor.

İngiltere'de yeni hükümdarın ilan edilmesinden sonra yapılan taç giyme töreni, geleneksel olarak dini bir tören şeklinde gerçekleşiyor. Son 900 yıldır Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen taç giyme töreni, 1066'dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor.

Kral 3. Charles'tan önceki hükümdar Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te Salı günü gerçekleşmişti. 8 binden fazla konuğun katıldığı tahmin edilen tören, 3 saatten fazla sürmüştü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümünden sonra tahtın varisi olan oğlu Kral 3. Charles İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak ilan edilmişti. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

Buckingham Sarayı, England, Londra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Kralı 3. Charles 6 Mayıs 2023'te taç giyecek - Son Dakika

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