İngiltere Kralı III. Charles, prostat büyümesi nedeniyle hastaneye gitti

İngiltere Kralı III. Charles, prostat büyümesi nedeniyle Londra'daki özel The London Clinic hastanesine gitti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 75 yaşındaki İngiltere Kralı III. Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle Clarence House sarayından ayrılarak, tedavi için hastaneye gittiği duyuruldu. Açıklamada, "Majesteleri, geçtiğimiz hafta boyunca kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ediyor ve hastalığının halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturduğunu öğrenmekten mutluluk duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz medyası, Kral III. Charles'ın Londra'daki "The London Clinic" adlı özel hastaneye gittiğini aktarırken, tedavi öncesinde aynı hastanede yatan gelini Galler Prensesi Kate'i ziyaret ettiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada ise, NHS'in internet sitesindeki prostat büyümesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı sayfasının Kral Charles'a teşhis konulduğu gün 5 saniyede bir ziyaret edildiğini, takip eden günlerde ise ziyaret sayısında büyük artış yaşandığını belirtti.

Galler Prensesi Kate de aynı hastanede

Kral Charles'ın oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, aynı hastanede 16 Ocak'ta karnından ameliyat olmuştu. Buckingham Sarayı'ndan 17 Ocak'ta yapılan açıklamada, önce Prenses Kate'in ameliyat olduğu ve 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuş, ilerleyen saatlerde ise kanser tedavisi olmadığı belirtilmişti. Prenses Kate'in ameliyat haberinden kısa süre sonra Kral Charles'ın prostat büyümesi tedavisi için "düzeltici bir prosedürden" geçirileceği ifade edilmişti.

Kral III. Charles, 8 Eylül 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmişti. - LONDRA