Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı - Son Dakika
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Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı

06.09.2022 15:45
Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss'un yeni Başbakan seçilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmek için Balmoral Kalesi'ne gitmek üzere ayrıldığı Downing Street'ten alkışlarla uğurlandı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss'un yeni Başbakan seçilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmek için Balmoral Kalesi'ne gitmek üzere ayrıldığı Downing Street'ten alkışlarla uğurlandı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, son konuşmasının ardından Başbakanlık görevini devretmek için Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki kraliyet konutlarından biri olan Balmoral Kalesi'ne gitmek üzere Downing Street'ten alkışlarla ayrıldı.

Başbakan Johnson Liz Truss'un Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı seçilmesinin ardından yaptığı son konuşmada, "Yolunun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Boris Johnson, Başbakanlık, Liz Truss, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı - Son Dakika
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