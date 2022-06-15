İngiltere'nin tartışmalı Ruanda tahliyesine AİHM engeli - Son Dakika
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İngiltere'nin tartışmalı Ruanda tahliyesine AİHM engeli

15.06.2022 10:26
İngiltere'nin tartışmalı Ruanda tahliyesine AİHM engeli

İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararıyla son anda iptal oldu.

İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararıyla son anda iptal oldu.

İngiltere hükümetinin ülkedeki sığınmacıları Ruanda'ya göndermeye yönelik tartışmalı planının ilk aşaması, AİHM engeline takıldı. Uçağın 7 sığınmacıyla havalanmasından saatler önce, Ruanda'ya gönderilecekler arasında yer alan ve Iraklı olduğu belirtilen bir sığınmacının avukatının başvurusunu değerlendiren AİHM, sığınmacının uçağa bindirilmesini engelledi. Kararda, "İngiltere hükümetine, başvuranın devam eden adli işlemlerinde nihai yerel kararın verilmesinden sonraki 3 haftaya kadar Ruanda'ya gönderilmemesi gerektiğini belirtmiştir" denildi. AİHM, sığınmacının İngiltere'deki yasal yolları tüketmediğini tespit ederek İngiliz mahkemelerinin sığınmacının itirazını Temmuz ayında dinlemeyi planladığını belirti ve bu işlem tamamlanana kadar gönderilmemesi gerektiğine hükmetti. AİHM kararının ardından İngiltere hükümeti, sığınmacıları Ruanda'ya taşıyacak ilk uçuşun yapılamayacağını belirtti. İngiliz medyası da son dakika müdahalesiyle tüm göçmenlerin uçaktan çıkarıldığını ve Ruanda'ya uçuşun planlandığı gibi yapılamayacağını aktardı.

Böylece Wiltshire bölgesindeki bir askeri havaalanından TSİ 00.30'da planlanan uçuş yapılamadı.

"BİR SONRAKİ UÇUŞ İÇİN HAZIRLIKLAR ŞİMDİ BAŞLIYOR"

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel uçuş iptal edildikten sonra yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını, ancak "doğru şeyi yapmaktan geri durmayacağını" söyledi. Bakan Patel, "İngiltere'nin iltica sistemine erişim, insan kaçakçılarına ödeme yapma kabiliyetine değil, ihtiyaca dayanmalıdır. Bu şekilde suistimaller artıyor ve İngiliz halkı haklı olarak yeterince şey yaşadı. Bu politikanın uygulanmasının kolay olmayacağını her zaman söyledim ve son dakika müdahalesinin bugünkü uçuşun yapılamayacağı anlamına gelmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Hukuk ekibimiz bu uçuşla ilgili alınan her kararı gözden geçiriyor ve bir sonraki uçuş için hazırlıklar şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

"SIĞINMACILARIN GÖNDERİLMESİ ARTIK POTANSİYEL OLARAK YASA DIŞI"

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşun iptal edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Khan, "Sığınmacıların bu gece Ruanda'ya insanlık dışı şekilde sınır dışı edilmesi, yola çıkmalarına dakikalar kala AİHM tarafından durduruldu. Şiddetten kaçan insanları binlerce kilometre ötedeki bir ülkeye göndermek zaten zalimceydi. Artık potansiyel olarak yasadışı da" ifadelerine yer verdi.

İNGİLTERE'NİN SIĞINMACILARI RUANDA'YA GÖNDERME PLANI

İngiltere hükümeti, sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi içeren planı Nisan ayında açıklamıştı. Plana göre İngiliz hükümeti programı finanse etmek için önümüzdeki 5 yıl içinde Ruanda'ya 120 milyon sterlin (145 milyon dolar) ödeyeceğini belirtti. Hükümet ayrıca yasal danışmanlık, sosyal hizmet çalışanları, çevirmenler, konaklama, yemek ve sağlık hizmetlerini kapsayan ve yeri değiştirilen her kişinin işlem ve entegrasyon masraflarını ödeyeceğini ifade etmişti. Sınır dışı edilenlerin İngiltere'ye değil, Ruanda'ya sığınma başvurusu yapmasına izin verileceği vurgulanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu planın hayatları korumanın ve İngiliz Kanalı'ndan küçük teknelerle göçmenleri kaçıran suç çetelerini engellemenin "meşru bir yolu" olduğunu savunmuştu.

İngiltere'ye son yıllarda Suriye, Afganistan, İran, Sudan, Irak ve Yemen gibi ülkelerden yasa dışı şekilde göçmen akını yaşanmıştı.

(İHA)

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AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu
Kaynak: İHA

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