İngiltere, Nükleer Enerji Kapasitesini 4 Kat Artırmayı Hedefliyor

İngiliz hükümeti, bugün son 70 yılın en büyük nükleer enerji büyümesinin amaçlandığı planı açıkladı. Planın yol haritasında ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve nükleer enerji kapasitesinin 4 kat artırılması hedefleniyor.

İngiliz hükümeti, nükleer enerjide son 70 yılın en büyük genişlemesini hedefliyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, "Sivil Nükleer Yol Haritası" ile büyük bir enerji santralinin inşasının araştırılması, gelişmiş uranyum yakıtı üretmek için 300 milyon euro yatırım yapılması ve daha akıllı bir sistemin oluşturulması hedefleniyor. Yol haritasıyla ayrıca İngiltere'nin elektrik ihtiyacının dörtte birinin karşılanması amacıyla nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar 4 kat artırılarak 24 Gigawatt'a çıkarılması amaçlanıyor. Planın uygulanmasıyla elektrik faturalarının azalacağı, binlerce kişinin istihdam edileceği ve Birleşik Krallık'ın enerji güvenliğinin artacağı ifade ediliyor.

"İngiltere'nin enerji güvenliğini de sağlayacak"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "Nükleer, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu enerji sorunlarına karşı mükemmel bir panzehir. Çevreci ve uzun vadede ucuz olması bir yana, İngiltere'nin enerji güvenliğini de sağlayacak" dedi.

Kararın uzun vadede doğru bir karar olduğunu belirten Sunak, "2050 yılına kadar ölçülü ve sürdürülebilir bir şekilde net sıfır emisyon hedefimize ulaşmamız için önemli" şeklinde konuştu.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Claire Coutinho ise yaptığı açıklamada, planların yerine getirilmesiyle İngiltere'nin bir daha asla enerji konusunda Rusya ile sorun yaşamayacağını söyledi. - LONDRA