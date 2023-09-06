İngiltere, Rus paralı asker grubu Wagner'i yasaklı örgütler listesine alıyor - Son Dakika

İngiltere, Rus paralı asker grubu Wagner'i yasaklı örgütler listesine alıyor

İngiltere, Rus paralı asker grubu Wagner\'i yasaklı örgütler listesine alıyor
Son Güncelleme: 06.09.2023 19:32

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunu yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağı sundu. Talimat doğrultusunda Wagner üyeleri, iltisaklı kişiler ve destekçiler cezalandırılacak, ayrıca Wagner'e ait mallara da el konulabilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunu 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağı sundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen talimat doğrultusunda Wagner üyeleri, iltisaklı kişiler ve destekçilerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı bildirildi.

Ukrayna, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya, Mozambik ve Mali'de faaliyetleri bulunan Wagner'e ait mallara da terör örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konabileceği belirtildi.

Wagner'in Ukrayna'da ve Afrika'da kanlı operasyonlar yürüttüğü kaydedilerek, bu operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı da vurgulandı.

Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında ise sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterildi.

Ukrayna'nın Wagner'in terör örgütü ilan edilmesi çağrısına da yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'ya koşulsuz desteğini sürdürecek ve Rusya saldırganlığını kınamaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce İngiltere'nin Wagner'le ilişkili 13 kişiye yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Tugendhat, "Yasaklama kararı Wagner grubunu gerçekte oldukları gibi adlandırıyor: Teröristler." ifadelerini kullandı.

Bu hafta mecliste görüşülecek taslağın meclisten geçmesi halinde, Wagner, İngiltere'de yasaklı 79'uncu terör örgütü olacak.
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İngiltere, Rus paralı asker grubu Wagner'i yasaklı örgütler listesine alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere, Rus paralı asker grubu Wagner'i yasaklı örgütler listesine alıyor - Son Dakika
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