İnönü Anadolu Lisesi öğrencilerinden Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından İnönü Kapalı Spor Salonu'na yapılan malzeme desteğinden dolayı öğrenciler, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek teşekkür ettiler.

İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Asar, Müdür Yardımcısı Nesrin Başar, Beden Eğitimi Öğretmeni Esabil Ballı ve öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan İnönü Kapalı Spor Salonu'na İnönü Belediyesi tarafından yapılan futbol, futsal, voleybol, basketbol, hentbol topları, masa tenisi ve badminton takımları ile yer minderi spor malzemeleri desteğinden dolayı Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler. İnönü Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Bozkurt, gençlere sporu sevdirmek ve teşvik etmek için her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR