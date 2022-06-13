İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı - Son Dakika
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İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı

13.06.2022 14:14
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı

Şehitkamil Belediyesi tarafından İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Temel Cimnastik Spor Akademisi, minik sporculardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Temel Cimnastik Spor Akademisi, minik sporculardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kış dönemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin şampiyonlarına rozetlerini takdim etti. İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisinde 4-10 yaş aralığındaki binlerce minik sporcuyu misafir eden Şehitkamil Belediyesi, Spor Akademilerinde kış dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge ve rozetlerini, birbirinden renkli alanlara sahne olan etkinliklerle verdi. Şenlik havasında düzenlenen etkinliklerin ardından düzenlenen törende Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin yıldız sporcuları ile yakından ilgilenirken, sporcu velileri de etkinlik dönemi boyunca tribünlere büyük ilgi gösterdi.

4 yaşında sporla tanışıyorlar

Sporcuların tatlı heyecanına sahne olan törende katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, erken yaşta spora başlamanın hem fiziksel hem zihinsel gelişim açısından önemli avantajlar oluşturduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Çocuklarımızın erken yaşta spora yönlendirilmeleri, yaşam boyu sağlıklı kalmaları adına çok değerli. Gelişim dönemi içerisinde çocuklar ne kadar kaliteli hareket edebilmiş, ne kadar fazla sportif faaliyetler içerisinde bulunabilmişler ise ilerleyen yıllarda kazandıkları bu alışkanlıklarını aynı oranda sürdürüyorlar. Erken yaşta spora başlamak, sporcularımız üzerinde hem fiziksel hem zihinsel gelişim açısından önemli avantajlar oluşturuyor. Küçük yaşlarda en ideal spor dalı olarak cimnastik ön plana çıkıyor. Yıl boyunca devam eden Cimnastik Spor Akademimizin kış döneminde 4-10 yaş aralığında bin 64 şampiyon adayı eğitim gördü. Geleneksel çocuk oyunları etkinliklerinden ise bin 742 minik yavrumuz yararlandı. İnşallah yaz döneminde bu sayılar saygıdeğer velilerimizin destekleriyle daha da yükselecek. Çalışmalarda desteklerini esirgemeyen tüm ebeveynlere ve değerli çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Spor Akademilerimiz, farklı branşlarda rekortmen sporcular, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonları yetiştirmeye devam edecek." - GAZİANTEP

İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Çocuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı - Son Dakika

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