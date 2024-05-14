İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'deki yardım çalışanlarına 8 saldırı düzenledi - Son Dakika
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Politika

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'deki yardım çalışanlarına 8 saldırı düzenledi

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Gazze'deki yardım çalışanlarına yönelik saldırıları ele aldığı raporunu yayımladı. Raporda, İsrail'in, yardım kuruluşlarının koordinatlarını paylaşmasına rağmen 8 ayrı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda en az 31 yardım görevlisi öldü veya yaralandı. Raporda, ABD ve İngiltere'nin İsrail'e askeri yardımı askıya alması çağrısı yapıldı.

14.05.2024 14:28
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ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana insani yardım çalışanlarının konvoylarına ve binalarına, koordinatlarının İsrailli yetkililerle paylaşılmasına rağmen 8 ayrı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışanlarına yönelik saldırılarını ele aldığı raporunu yayımladı. Raporda, "Yardım kuruluşlarının, korunmalarını sağlamak için koordinatlarını İsrailli yetkililere vermiş olmasına rağmen İsrail güçleri, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki yardım çalışanlarının konvoylarına ve tesislerine en az 8 saldırı düzenledi. En az 31 yardım görevlisinin ve beraberindekilerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açan saldırılar öncesinde İsrailli yetkililer hiçbir yardım kuruluşuna önceden uyarıda bulunmadı" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu 8 saldırıda 2'si çocuk en az 15 kişinin öldürüldüğü, en az 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD ve İngiltere detayı

Raporda, "18 Ocak'ta iki yardım kuruluşuna ait ortak bir misafirhanede kalan 3 kişinin yaralandığı saldırı, kuruluşlardan birine ve bölgeyi ziyaret eden BM müfettişlerinin hazırladığı rapora göre büyük ihtimalle ABD yapımı bir mühimmatla gerçekleştirildi. Yardım kuruluşlarından biri olan Filistinliler için Tıbbi Yardım (MAP), BM müfettişlerinin bombanın bir F-16 uçağı tarafından atıldığı sonucuna vardıklarını söyledi. F-16 uçaklarında İngiliz yapımı parçalar kullanıldığı belirtiliyor" denildi.

Söz konusu 8 farklı saldırının, yardım çalışanlarını korumayı ve çalışanların Gazze'de hayat kurtaran insani yardımı güvenli bir şekilde ulaştırmalarına imkan sağlayan sözde "çatışmasızlık sistemindeki" temel kusurları ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail destekçisi ülkelere çağrı

Raporda, "İsrail'in 1 Nisan'da World Central Kitchen (WCK) konvoyuna düzenlediği ve 7 yardım çalışanının ölümüne yol açan saldırısı, münferit bir 'hata' olmaktan çok uzak. İsrailli yetkililerin uygun şekilde bilgilendirilmesine rağmen bu tür saldırılar, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyma konusundaki kararlılığı ve kapasitesi hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor" denildi.

HRW Direktör Yardımcısı Belkis Wille, "İsrail'in 7 World Central Kitchen (WCK) yardım görevlisini öldürmesi şok ediciydi ve uluslararası hukuka göre asla yaşanmamalıydı. İsrail'in müttefikleri, yardım çalışanlarının ölümüne neden olan bu saldırıların defalarca gerçekleştiğini ve buna bir son verilmesi gerektiğini anlamalılar" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e askeri yardım askıya alınmalı"

Raporda ayrıca Filistinli sivillere yönelik suçlar işlendiği de vurgulanarak, "ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere İsrail'in müttefikleri, Filistinli sivillere karşı savaş hukuku ihlalleri devam ettiği sürece İsrail'e askeri yardımı ve silah satışlarını askıya almalıdır. İsrail hükümetine silah sağlamaya devam eden hükümetler, savaş suçlarına ortak olma riskiyle karşı karşıyadır" denildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'deki yardım çalışanlarına 8 saldırı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'deki yardım çalışanlarına 8 saldırı düzenledi - Son Dakika
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