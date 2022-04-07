İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria ile görüştü - Son Dakika
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria ile görüştü

07.04.2022 16:11
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria ile görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM'deki görüşmede konuşan Çavuşoğlu, konuk heyeti TBMM'de ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Gürcistan ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin yeni iş birliği temellerine vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, komisyonun çalışma alanlarına ilişkin de bilgi paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de 4 milyonu aşkın mültecinin olduğunu, bunların uluslararası hukukun kendilerine sunduğu imkandan optimum seviyede yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz kimsenin rengine, dinine, ırkına, kimliğine bakmaksızın savaştan, her türlü baskıdan, ölümden kaçan insanlara kucak açtık. Bu tarihte de böyle oldu, bugün de böyle. Son Ukrayna- Rusya savaşı esnasında yerini, yurdunu terk ederek komşu ülkelere geçmeye çalışan Ukraynalı dostlarımız, kardeşlerimiz oldu. Bunların insan hakları bağlamında iltica haklarının kullandırılması, kucak açılması çok önemli ama burada yapılan tanımlamalar, açıkçası insan hakları konusundaki çifte standardı da ortaya çıkardı. Ne yazık ki hem medya alanında hem siyasi elitler bunların değer bölgelerden gelen mülteciler gibi olmadığını hatta bilgili insanlar olduklarını, sarı saçlı mavi gözlü olduklarını vurguladılar. Yapılan açıklamalarda savaştan, her türlü yoksunluktan, zulümden kaçan insanlar arasında da kompartımanlar oluşturuldu. Bu insan hakları bakımından da çok üzücü bir durum."

Çavuşoğlu, Yunanistan'da bugün mültecilerin Ege Denizi'nde botlarının delinerek ölüme terk edildiğini, elleri kelepçelenerek denize bırakıldıklarını söyledi.

İnsanların bu uygulamalarla yaşam haklarının ellerinden alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunlar AB Sınır Güvenliği Örgütünün (Fronteks) gözü önünde yapılıyor ve kimsenin gıkı çıkmıyor." dedi.

"Gürcistan'ın NATO'ya katılımı büyük önem arz etmektedir"

Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria da Türkiye'de olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Gürcistan ile Türkiye'nin partner ülkeler olduğunu, Türkiye'nin her konuda vereceği desteği önemsediklerini ifade eden Lomjaria, "Türkiye'nin, Gürcistan'ı NATO'ya entegrasyonu konusunda desteklemesi çok önemli bir konu. Var olan gelişmeler gösteriyor ki Gürcistan'ın NATO'ya katılımı büyük önem arz etmektedir." dedi.

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Gürcistan, İnceleme, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria ile görüştü - Son Dakika


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