Irak'ta resmi kurumlar tatil edildi - Son Dakika
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Irak'ta resmi kurumlar tatil edildi

30.07.2022 23:46
Irak'ta resmi kurumlar tatil edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından, ülkede güvenlik kurumları dışında yarın tüm resmi kurumlar için tatil kararı alındığı duyuruldu. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, devlet ve sağlık kurumlarında ise mesai saatlerinin yarıya indirileceği belirtildi. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta resmi kurumlar tatil edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta resmi kurumlar tatil edildi - Son Dakika
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